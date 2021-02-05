Casos de violência atendidos pelo SUS serão comunicados à polícia no ES

Casos de violência atendidos pelo SUS no ES serão comunicados à Sesp Crédito: Pixabay

Segundo informações divulgadas pelo governo do ES, a notificação em forma de formulário é obrigatória, como acontece em casos do novo coronavírus . A regra vale para qualquer atendimento ocorrido no serviço de saúde público, privado ou até filantrópico e pode ser feito por qualquer profissional da saúde, em casos suspeitos, a partir de sinais e sintomas observados pelo servidor ou confirmados pela pessoa que sofreu a violência (criança, adolescentes, mulher, idosos, população LGBTQI+, pessoas com deficiência e/ou indígena).

Também os casos suspeitos de violência sexual, autoprovocadas, doméstica, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e tráfico de pessoas devem ser notificados à vigilância epidemiológica.

No caso das violências sofridas por crianças, adolescentes e idosos - por força do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Estatuto do Idoso -, além de notificar à vigilância epidemiológica, o profissional deve fazer uma comunicação externa aos respectivos conselhos, delegacias ou Ministério Público (MP). Em casos de risco à vítima ou à comunidade local, a Unidade de Saúde deverá acionar o Ciodes 190.

De acordo com a Sesa, a contabilização dos dados trará ao governo federal uma leitura mais precisa da realidade.

“Assim, com essa portaria a Sesa reitera a necessidade de um trabalho em rede, se reconhece como sendo parte dela e se põe à disposição, garantindo o seu papel dentro da proposta do SUS”, esclareceu a referência técnica em Vigilância de Violências e Acidentes da Secretaria da Saúde, Edleusa Cupertino.