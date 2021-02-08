Mulher é morta a facadas em Linhares, no Norte do ES

Uma mulher foi morta com quatro golpes de faca na noite de domingo (7), no bairro Aviso, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Fabrícia Maria da Silva, de 35 anos.
A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma branca. Os policiais militares foram ao local e, de acordo com os vizinhos, a vítima havia sido socorrida por populares e levada ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Segundo a equipe médica, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.
A Polícia Civil informa que o fato segue sob investigação por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Diligências estão em andamento, porém, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido nem identificado.
A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181 e que o Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.