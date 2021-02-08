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Violência

Mulher é morta a facadas em Linhares, no Norte do ES

A mulher, vítima de golpes de faca, chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu. De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi preso
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 fev 2021 às 12:12

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 12:12

Fabrícia Maria da Silva, 35 anos, foi assassinada em Linhares
Fabrícia Maria da Silva, 35 anos, foi assassinada em Linhares Crédito: Reprodução
Uma mulher foi morta com quatro golpes de faca na noite de domingo (7), no bairro Aviso, em LinharesNorte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Fabrícia Maria da Silva, de 35 anos. 
Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma branca. Os policiais militares foram ao local e, de acordo com os vizinhos, a vítima havia sido socorrida por populares e levada ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Segundo a equipe médica, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.
polícia
O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Linhares Crédito: Eduardo Dias
Polícia Civil informa que o fato segue sob investigação por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Diligências estão em andamento, porém, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido nem identificado.
A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181 e que o Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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