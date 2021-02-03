Ciclista empina bicicleta, cai no meio da rua e tombo viraliza no ES

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Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um acidente inusitado em uma das ruas do Centro de Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo. Nas imagens, um ciclista aparece empinando a bicicleta. Após a manobra, que é popularmente conhecida como "grau", a bike acaba se partindo ao meio e ele cai no chão. Rapidamente, as imagens repercutiram na cidade e a vítima ganhou fama instantânea.

O jovem que aparece no vídeo é o montador de móveis Daniel Leonel de Souza, de 21 anos. A situação aconteceu na manhã desta terça-feira (2) e foi registrada por câmeras de videomonitoramento de uma loja. Apesar do tombo, Daniel não teve ferimentos.

Ciclista empina bicicleta e cai no meio da rua em Rio Bananal Crédito: Reprodução

"Eu estou acostumado a fazer isso com a motocicleta desde quando era mais novo, mas dessa vez (com a bicicleta) deu ruim", disse Daniel.

O jovem brincou com a repercussão do vídeo e disse que está aproveitando a fama instantânea que ganhou na pequena cidade. "Estão me chamando de menino do grau, todo mundo só fala disso", se diverte o jovem.

Segundo Daniel, ele já foi até abordado para tirar foto. Sobre a bicicleta, o montador de móveis contou que vai ser preciso comprar uma nova.

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“DAR GRAU” DE MOTOCICLETA É INFRAÇÃO DE TRÂNSITO