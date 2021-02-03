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"Deu ruim"

Ciclista empina bicicleta, cai no meio da rua e tombo viraliza no ES

O vídeo do acidente viralizou nas redes sociais. Após a manobra, a bicicleta partiu ao meio em uma das ruas do Centro de Rio Bananal. Apesar do susto, o jovem não se feriu; veja o vídeo!
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

03 fev 2021 às 17:43

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 17:43

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um acidente inusitado em uma das ruas do Centro de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Nas imagens, um ciclista aparece empinando a bicicleta. Após a manobra, que é popularmente conhecida como "grau", a bike acaba se partindo ao meio e ele cai no chão. Rapidamente, as imagens repercutiram na cidade e a vítima ganhou fama instantânea.
O jovem que aparece no vídeo é o montador de móveis Daniel Leonel de Souza, de 21 anos. A situação aconteceu na manhã desta terça-feira (2) e foi registrada por câmeras de videomonitoramento de uma loja. Apesar do tombo, Daniel não teve ferimentos.
Ciclista empina bicicleta e cai no meio da rua em Rio Bananal
Ciclista empina bicicleta e cai no meio da rua em Rio Bananal Crédito: Reprodução
"Eu estou acostumado a fazer isso com a motocicleta desde quando era mais novo, mas dessa vez (com a bicicleta) deu ruim", disse Daniel.
O jovem brincou com a repercussão do vídeo e disse que está aproveitando a fama instantânea que ganhou na pequena cidade. "Estão me chamando de menino do grau, todo mundo só fala disso", se diverte o jovem. 
Segundo Daniel, ele  já foi até abordado para tirar foto. Sobre a bicicleta, o montador de móveis contou que vai ser preciso comprar uma nova. 

“DAR GRAU” DE MOTOCICLETA É INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Apesar de ser muito comum, a manobra conhecida como "grau" pode resultar em penalidades se praticada de motocicleta. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o ato de empinar moto é classificado como infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e também 7 pontos na carteira de habilitação do condutor.

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