Carro próprio é o principal meio de locomoção para 61% dos brasileiros, mostra estudo

Apesar da alta nos preços dos veículos e o avanço de alternativas de mobilidade, os automóveis seguem como a opção mais comum entre os brasileiros para se deslocar no dia a dia. Para 61% da população, este é ainda é o principal meio de locomoção, segundo levantamento divulgado pelo Webmotors Autoinsights.





Entre os entrevistados, 74,4% relatam utilizar o automóvel para trabalhar, enquanto 42,9% recorrem ao carro para o lazer e 23,6% empregam o veículo para conduzir filhos e familiares. Além disso, 14,3% destacaram o uso para fazer compras, 12% para viagens curtas e 2,3% para estudar.





O estudo mostra, ainda, que para a maioria dos brasileiros, o veículo está mais associado à funcionalidade. Dos entrevistados, 32,1% responderam que ter um automóvel representa uma necessidade, enquanto 21% citaram a praticidade, 19,9% o conforto, 16,5% a liberdade, 8% a segurança e 1,4% o status.





Quanto à frequência de uso do veículo, a pesquisa indica que 68,8% dos entrevistados usam o automóvel todos os dias, 17,2% entre quatro e seis vezes por semana, e apenas 1,9% uma vez por semana ou menos.





O levantamento também mostrou que 73,4% dos brasileiros pretendem trocar de veículo nos próximos anos. Em comparação, apenas 14,2% afirmam que desejam manter o modelo atual e 11,1% dizem planejar a compra de um carro adicional.





“O automóvel continua ocupando um papel central na rotina dos brasileiros, acima de tudo pela praticidade, autonomia e conveniência no deslocamento diário. Ao mesmo tempo, a forte intenção de troca de veículo revela um consumidor atento ao mercado e ainda disposto a investir na renovação do carro, inclusive em um cenário econômico mais desafiador”, afirma o CEO da Webmotors, Eduardo Jurcevic.