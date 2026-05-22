Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Motor
  • Carro próprio é o principal meio de locomoção para 61% dos brasileiros, mostra estudo
Mobilidade

Carro próprio é o principal meio de locomoção para 61% dos brasileiros, mostra estudo

Levantamento da Webmotors aponta que o principal uso do automóvel é para trabalho e que a maioria dos brasileiros pretende trocar de carro nos próximos anos; 32,1% entendem que ter um veículo é uma necessidade

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 07:00

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

22 mai 2026 às 07:00
Maioria dos brasileiros ainda tem o carro próprio como principal meio de locomoção, segundo levantamento.
Maioria dos brasileiros ainda tem o carro próprio como principal meio de locomoção, segundo levantamento. Shutterstock

Apesar da alta nos preços dos veículos e o avanço de alternativas de mobilidade, os automóveis seguem como a opção mais comum entre os brasileiros para se deslocar no dia a dia. Para 61% da população, este é ainda é o principal meio de locomoção, segundo levantamento divulgado pelo Webmotors Autoinsights.


Entre os entrevistados, 74,4% relatam utilizar o automóvel para trabalhar, enquanto 42,9% recorrem ao carro para o lazer e 23,6% empregam o veículo para conduzir filhos e familiares. Além disso, 14,3% destacaram o uso para fazer compras, 12% para viagens curtas e 2,3% para estudar.


O estudo mostra, ainda, que para a maioria dos brasileiros, o veículo está mais associado à funcionalidade. Dos entrevistados, 32,1% responderam que ter um automóvel representa uma necessidade, enquanto 21% citaram a praticidade, 19,9% o conforto, 16,5% a liberdade, 8% a segurança e 1,4% o status.


Quanto à frequência de uso do veículo, a pesquisa indica que 68,8% dos entrevistados usam o automóvel todos os dias, 17,2% entre quatro e seis vezes por semana, e apenas 1,9% uma vez por semana ou menos.


O levantamento também mostrou que 73,4% dos brasileiros pretendem trocar de veículo nos próximos anos. Em comparação, apenas 14,2% afirmam que desejam manter o modelo atual e 11,1% dizem planejar a compra de um carro adicional.


“O automóvel continua ocupando um papel central na rotina dos brasileiros, acima de tudo pela praticidade, autonomia e conveniência no deslocamento diário. Ao mesmo tempo, a forte intenção de troca de veículo revela um consumidor atento ao mercado e ainda disposto a investir na renovação do carro, inclusive em um cenário econômico mais desafiador”, afirma o CEO da Webmotors, Eduardo Jurcevic.

Veja Também em Motor 

Maioria dos brasileiros ainda tem o carro próprio como principal meio de locomoção, segundo levantamento.

Carro próprio é o principal meio de locomoção para 61% dos brasileiros, mostra estudo

Armazém com peças automotivas: novos mercados

Empresa do ES impulsiona R$ 30 milhões no varejo com peças automotivas de marcas próprias

BYD Song Plus 2027

Feirão automotivo reúne dez marcas e mais de 20 carros para teste-drive em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carro Mobilidade Urbana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia da Mulher de Vila Velha
Policial penal é suspeito de agredir companheira com soco no olho em Vila Velha
Renato Moraes de Jesus, engenheiro florestal que atuou no Instituto Terra, na Vale e estava morando no ES
Morre no ES Renato Moraes de Jesus, referência nacional em recuperação da Mata Atlântica
Imagem de destaque
'Vendi minha filha de 5 anos para pagar tratamento médico': os relatos de pais afegãos diante da pobreza extrema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados