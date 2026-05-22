Horóscopo semanal: previsões para os signos de 25 a 31 de maio de 2026

Será uma semana de busca por soluções originais e desejo de liberdade para os nativos Crédito: Imagem: PeachShutterStock | Shutterstock

O Sol em Gêmeos estará em conjunção com Urano, indicando um ritmo acelerado, o que poderá levar à quebra de padrões ultrapassados, à busca por soluções originais e a um desejo intenso de liberdade. Nesse cenário, a flexibilidade será essencial, inclusive para lidar com as surpresas do cotidiano, pois a resistência tenderá a gerar tensões desnecessárias.

Mercúrio em Gêmeos, por sua vez, sinaliza uma comunicação ágil, favorecendo a troca de informações e as negociações. No entanto, o excesso de estímulos poderá levar a superficialidades e dificultar a concentração em tarefas de longo prazo.

Enquanto isso, Vênus em Câncer fará aspecto tenso com Saturno, sugerindo a possibilidade de cobranças ou frieza nas relações, além de instabilidade nas finanças. Será importante ter cautela com gastos e investimentos arriscados neste período.

Ademais, Marte em Touro seguirá em quadratura com Plutão, sinalizando que a busca por segurança material poderá ser afetada por crises ou disputas de poder, levando a reações intensas. Diante desse cenário, procure controlar a raiva para evitar conflitos que resultem em perdas irreparáveis.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano estará com disposição para buscar ideias inovadoras Crédito: Imagem: Nevada31 | Shutterstock

Você terá mais disposição para buscar ideias inovadoras, o que favorecerá boas mudanças na forma como se comunica e interage com as pessoas ao redor. Todavia, tenha cautela nas conversas com familiares, pois haverá tendência a mal-entendidos e uma sensação de rejeição.

Também será necessário agir de maneira madura e paciente no lar, evitando, assim, que restrições financeiras ou distanciamentos temporários afetem o futuro das relações. Procure canalizar a energia da semana para reorganizar os recursos de maneira estratégica e resolver pendências antigas com coragem.

Touro

O taurino passará por movimentos na vida financeira ao longo da semana Crédito: Imagem: Nevada31 | Shutterstock

Haverá mais movimento na vida financeira. Inclusive, ideias originais tenderão a surgir, ajudando-o(a) a gerenciar e diversificar os recursos. Ainda assim, tenha cuidado ao expressar as suas opiniões em negociações, pois haverá risco de desentendimentos causados por ressentimentos antigos.

Nas conversas do dia a dia, você poderá enfrentar cobranças e obstáculos, o que exigirá maturidade e paciência. Por fim, a sua energia física e força de vontade estarão elevadas, mas será fundamental controlar a impulsividade e evitar disputas de poder capazes de prejudicar a estabilidade e a saúde.

Gêmeos

O geminiano buscará renovar a vida pessoal e fortalecer a individualidade Crédito: Imagem: Nevada31 | Shutterstock

Você buscará renovar a vida pessoal e fortalecer a sua individualidade, atraindo novidades e boas oportunidades. No campo financeiro , haverá busca por novas fontes de renda. No processo, entretanto, cobranças externas e limitações tenderão a surgir. Diante disso, tome cuidado com ilusões, corte gastos impulsivos e adote um planejamento mais rigoroso. Também procure utilizar a sua força de vontade com estratégia e controle, evitando disputas de poder e outros tipos de conflitos. De modo geral, a semana exigirá maturidade na gestão dos bens materiais e dos prazeres pessoais.

Câncer

O canceriano deverá tomar cuidado para não reagir de forma impulsiva Crédito: Imagem: Nevada31 | Shutterstock

Você buscará se recolher para processar sentimentos profundos e mudanças repentinas. No processo, contudo, poderá se deparar com cobranças e um certo distanciamento afetivo nas relações pessoais. Essa situação exigirá clareza mental, maturidade e paciência, além de cautela com as palavras.

Quanto aos projetos coletivos e à convivência com os amigos, tensões e disputas de poder tenderão a surgir. Nesse cenário, tome cuidado para não reagir de forma impulsiva ou agressiva. Ao agir com diplomacia e disciplina, será possível gerenciar os conflitos e fortalecer as emoções.

Leão

O leonino deverá estabelecer limites saudáveis e evitar cobranças excessivas Crédito: Imagem: Nevada31 | Shutterstock

Você tenderá a se deparar com surpresas positivas nos projetos coletivos. Inclusive, isso estimulará ideias originais e o dinamismo nos grupos dos quais faz parte. Ainda assim, tenha cuidado com a comunicação , pois situações mal resolvidas provocarão discussões e desgastes emocionais.

Esta fase também exigirá maturidade para lidar com inseguranças, medos ocultos ou distanciamentos temporários. O ideal será estabelecer limites saudáveis e evitar cobranças excessivas. No setor profissional, a sua ambição estará em alta, levando-o(a) a buscar sucesso e reconhecimento. No processo, apenas atente-se à rigidez de sua parte e a possíveis disputas de poder.

Virgem

O virginiano deverá agir com maturidade para equilibrar os desejos pessoais com os compromissos Crédito: Imagem: Nevada31 | Shutterstock

Você desejará renovar a sua carreira, buscando caminhos inovadores, destaque e reconhecimento. Redobre, porém, a atenção com a comunicação no ambiente profissional, pois o excesso ou a falta de diálogo poderá gerar conflitos com colegas ou superiores.

Nos relacionamentos, certas cobranças tenderão a levar a discussões. Diante disso, procure agir com maturidade para equilibrar os desejos pessoais com os compromissos. Ademais, evite entrar em brigas para defender as suas crenças. Ao utilizar as energias da semana para planejar os seus passos com estratégia e paciência, será possível superar os obstáculos.

Libra

O libriano sentirá vontade de expandir os horizontes intelectuais Crédito: Imagem: Nevada31 | Shutterstock

Você sentirá vontade de expandir os horizontes intelectuais . Inclusive, poderá ter ideias inovadoras, quebrar barreiras e planejar o seu futuro de forma independente. Apesar disso, atente-se ao expressar as suas opiniões no campo profissional, pois haverá risco de desentendimentos devido a cobranças. Procure agir com maturidade e paciência para evitar frustrações com superiores ou parceiros de negócios.

No setor financeiro, poderá haver uma certa pressão, sobretudo no que se refere aos recursos compartilhados. Busque, nesse cenário, controlar a impulsividade e fuja de disputas de poder.

Escorpião

O escorpiano deverá agir com paciência e maturidade para superar os obstáculos Crédito: Imagem: Nevada31 | Shutterstock

Você passará por transformações internas nesta semana, o que exigirá desapego e despertará a necessidade de renovar a forma como gerencia as finanças. Além disso, a sua mente buscará compreender sentimentos ocultos. Apenas tome cuidado com desconfianças infundadas ou palavras grosseiras, já que elas poderão gerar tensões desnecessárias.

Ainda neste período, haverá a possibilidade de cobranças e limitações temporárias. Será necessário agir com paciência e maturidade para superar os obstáculos e estruturar os planos de longo prazo. Nos relacionamentos, por fim, algumas exigências o(a) incomodarão; por isso, evite reações impulsivas.

Sagitário

O sagitariano deverá tomar cuidado com a comunicação para evitar desentendimentos Crédito: Imagem: Nevada31 | Shutterstock

Você tenderá a se deparar com mudanças repentinas nos relacionamentos e nas parcerias. Diante disso, tome cuidado com a comunicação para evitar desentendimentos e procure romper padrões desgastantes. De modo geral, o período exigirá maturidade para lidar com bloqueios emocionais e estruturar melhor os planos afetivos.

Em relação à rotina de trabalho, pressões poderão surgir, afetando a saúde e a produtividade. Por isso, será importante utilizar a sua energia de forma estratégica, organizando as tarefas com paciência e mantendo a abertura para o diálogo com colegas e superiores.

Capricórnio

O capricorniano buscará renovar a rotina de trabalho Crédito: Imagem: Nevada31 | Shutterstock

Você buscará renovar a rotina de trabalho. Inclusive, poderão surgir boas surpresas, levando-o(a) a encontrar soluções originais para tarefas pendentes. Todavia, tenha cautela com a comunicação, pois mal-entendidos e críticas poderão provocar desgastes desnecessários.

Nos relacionamentos, o período pedirá maturidade para lidar com cobranças, inseguranças ou distanciamentos temporários. Também procure estabelecer limites saudáveis com o outro, controlando a rigidez e evitando disputas de poder. Assim, será possível prevenir os conflitos destrutivos.

Aquário

O aquariano passará por uma onda de criatividade e otimismo Crédito: Imagem: Nevada31 | Shutterstock

Nesta semana, uma onda de criatividade e otimismo impulsionará a sua busca por prazer e projetos inovadores. Porém, você precisará ter cuidado ao se expressar nas relações sociais ou afetivas, já que mal-entendidos poderão surgir e despertar sentimentos de rejeição.

A rotina doméstica e profissional pedirá maturidade e paciência para lidar com possíveis cobranças e limitações. Para manter a estabilidade diante desse cenário, evite disputas de poder ou atitudes controladoras. O ideal será utilizar a energia da semana para promover mudanças na casa e no ambiente de trabalho.

Peixes

O pisciano passará por mudanças na dinâmica do lar Crédito: Imagem: Nevada31 | Shutterstock

Você desejará renovar a vida familiar e íntima, o que poderá levar a mudanças na dinâmica do lar ou na forma como expressa as emoções. No processo, entretanto, tome cuidado com a comunicação. Isso porque mal-entendidos e verdades ditas de forma errada tenderão a provocar distanciamentos temporários ou discussões desnecessárias.