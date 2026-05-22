'Ameaça à segurança nacional', drones, Raúl Castro indiciado: os sinais de que Cuba está na mira dos Estados Unidos

Prestes a completar 95 anos, Raúl Castro continua presente na vida pública de Cuba Crédito: Getty Images

Rubio disse que a preferência de Washington era "uma solução diplomática", mas alertou que o presidente Donald Trump tinha o direito e a obrigação de proteger seu país contra qualquer ameaça.

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusou Rubio de "mentiras" e disse que a ilha nunca representou uma ameaça aos EUA.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio Crédito: Reuters

Em entrevista coletiva na quinta-feira (21/5), Rubio disse que a diplomacia "continua sendo nossa preferência com Cuba", mas acrescentou: "Sendo honesto, a probabilidade disso acontecer, considerando com quem estamos lidando agora, não é alta".

Ele também acusou Cuba de ser "um dos principais patrocinadores do terrorismo em toda a região", o que Rodríguez negou veementemente em uma postagem no X.

O ministro das Relações Exteriores cubano criticou Rubio por tentar "instigar uma agressão militar" e acusou o governo dos EUA de atacar seu país "de forma implacável e sistemática".

Cuba sofre com uma crise de combustível agravada por um bloqueio de petróleo dos EUA, enquanto está sob pressão do governo Trump para fechar um acordo.

Rubio disse que o país aceitou uma oferta dos EUA de US$ 100 milhões (R$ 500,5 milhões) em ajuda humanitária.

Trump tem discutido abertamente a derrubada do regime comunista de Cuba. A acusação formal de quarta-feira contra o ex-presidente cubano é vista por alguns como uma reminiscência da prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro por Trump em janeiro.

Questionado por repórteres se e como seu governo traria Castro aos EUA para enfrentar as acusações, Rubio respondeu: "Não vou falar sobre como vamos trazê-lo para cá. Se estivéssemos tentando trazê-lo, por que eu diria à mídia quais são nossos planos?".

O procurador-geral interino Todd Blanche, que anunciou as acusações em Miami na quarta-feira, disse que os EUA "esperam que ele apareça aqui, por vontade própria ou de outra forma".

Na quinta-feira, Rubio também anunciou que os EUA prenderam Adys Lastres Morera, irmã de um dos principais funcionários de um conglomerado cubano controlado pelos militares que detém a maior parte dos setores mais lucrativos da economia do país.

Morera estava morando na Flórida "enquanto também auxiliava o regime comunista de Havana", alegou Rubio. Ela foi presa pela imigração e permanecerá sob custódia aguardando o processo de deportação.

Ao conversar com repórteres no Salão Oval, Trump disse que Cuba era um "país falido" e que seu governo estava tentando ajudá-los "em bases humanitárias".