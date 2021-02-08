Homem é preso suspeito de matar o próprio irmão no ES

"A Polícia Civil informa que o suspeito de 38 anos, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, foi autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina. Em depoimento, o suspeito narrou que teve um desentendimento familiar com o irmão e após receber um tapa no rosto teria revidado com uma facada, que atingiu o tórax da vítima."