Homem é preso suspeito de matar o próprio irmão no ES

Um homem, identificado como Reginaldo Santana Daniel, foi morto em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na noite de sábado (6). O próprio irmão da vítima confessou o crime à polícia.
Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram chamados para uma ocorrência no bairro Nova Brasília. Quando chegaram ao local, encontraram a vítima já sem vida. Os moradores informaram que Reginaldo havia sido morto por Rosivaldo, seu irmão, com um golpe de faca. Após o ocorrido, o suspeito teria fugido para o distrito de São Jorge de Tiradentes, em Rio Bananal, no Norte do ES.
A Polícia Militar conseguiu localizar Rosivaldo e o conduziu até a 15ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Colatina. Em depoimento, o suspeito narrou que teve um desentendimento familiar com o irmão e, após receber um tapa no rosto, teria revidado com uma facada, que atingiu o tórax da vítima.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina. Veja a nota da PC na íntegra:
"A Polícia Civil informa que o suspeito de 38 anos, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, foi autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina. Em depoimento, o suspeito narrou que teve um desentendimento familiar com o irmão e após receber um tapa no rosto teria revidado com uma facada, que atingiu o tórax da vítima."