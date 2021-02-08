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Após tapa no rosto

Homem é preso suspeito de matar o próprio irmão no ES

Em depoimento, o homem contou à polícia que ele e seu irmão tiveram um desentendimento. Após a discussão, o suspeito teria dado uma facada na vítima, que não resistiu e morreu

Publicado em 

08 fev 2021 às 13:17

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 13:17

Segurança - Policial militar
Homem é suspeito de matar o próprio irmão em Governador Lindenberg, Noroeste do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem, identificado como Reginaldo Santana Daniel, foi morto em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na noite de sábado (6). O próprio irmão da vítima confessou o crime à polícia. 
Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram chamados para uma ocorrência no bairro Nova Brasília. Quando chegaram ao local, encontraram a vítima já sem vida. Os moradores informaram que Reginaldo havia sido morto por Rosivaldo, seu irmão, com um golpe de faca. Após o ocorrido, o suspeito teria fugido para o distrito de São Jorge de Tiradentes, em Rio Bananal, no Norte do ES.
Polícia Militar conseguiu localizar Rosivaldo e o conduziu até a 15ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Colatina. Em depoimento, o suspeito narrou que teve um desentendimento familiar com o irmão e, após receber um tapa no rosto, teria revidado com uma facada, que atingiu o tórax da vítima.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina. Veja a nota da PC na íntegra: 
"A Polícia Civil informa que o suspeito de 38 anos, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, foi autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina. Em depoimento, o suspeito narrou que teve um desentendimento familiar com o irmão e após receber um tapa no rosto teria revidado com uma facada, que atingiu o tórax da vítima."

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