PRF apreende carga de cigarros contrabandeados do Paraguai em Cariacica

A versão inicial da reportagem trazia informação errada sobre o número de maços de cigarros apreendidos. Informava que a PRF-ES apreendeu mais de um milhão de maços, mas a quantidade correta é 625.000. O texto foi atualizado.

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Segundo o agente Onofre, que participou da apreensão, inicialmente a informação era de que a carreta que transportava a carga seria roubada, mas o crime praticado por quem conduzia ela era utro.

"Recebemos esta informação e abordamos a carreta quando a mesma já chegava neste galpão. Ao realizarmos a abordagem, vimos que não se tratava de um veículo roubado, mas que era utilizado para trazer cigarros contrabandeados para o ES. As quatro pessoas que foram presas disseram que pegaram a carreta em São Paulo e deixariam toda a carga no local onde ocorreu a apreensão", contou o policial rodoviário federal.