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Carga milionária

PRF apreende carga de cigarros contrabandeados do Paraguai em Cariacica

A polícia chegou até a carga após abordar um caminhão nas proximidades em um galpão no bairro Itacibá, no início da tarde desta quarta-feira (10). Quatro pessoas foram presas
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

10 fev 2021 às 14:18

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 14:18

Cariacica
A carga de cigarros contrabandeados estava em uma carreta que vinha de São Paulo para o ES Crédito: Divulgação/PRF

Correção

10/02/2021 - 6:05
A versão inicial da reportagem trazia informação errada sobre o número de maços de cigarros apreendidos. Informava que a PRF-ES apreendeu mais de um milhão de maços, mas a quantidade correta é 625.000. O texto foi atualizado.
Uma denúncia anônima do roubo de uma carreta levou a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo a apreender uma carga de cigarros contrabandeados com mais de 625 mil maços do produto, que é avaliada em cerca de R$ 3.125.000. Toda a carga foi apreendida em um galpão localizado no bairro Itacibá, em Cariacica, na Grande Vitória, por volta das 12h30 desta quarta-feira (10).
Segundo o agente Onofre, que participou da apreensão, inicialmente a informação era de que a carreta que transportava a carga seria roubada, mas o crime praticado por quem conduzia ela era utro.
"Recebemos esta informação e abordamos a carreta quando a mesma já chegava neste galpão. Ao realizarmos a abordagem, vimos que não se tratava de um veículo roubado, mas que era utilizado para trazer cigarros contrabandeados para o ES. As quatro pessoas que foram presas disseram que pegaram a carreta em São Paulo e deixariam toda a carga no local onde ocorreu a apreensão", contou o policial rodoviário federal.
Cariacica
Toda a carga de cigarro é proveniente do Paraguai Crédito: Divulgação/PRF
No local, após a abordagem dos agentes da PRF, foram encontradas cerca de 1.250 caixas, sendo que cada uma delas continha 50 pacotes com 10 maços por embalagem, totalizando 625.000 maços de cigarros provenientes do Paraguai.
Ainda no galpão, que fica próximo ao Terminal Itacibá, havia um veículo menor já carregado com algumas caixas que seriam distribuídas pela região. Todo o paredão de cigarros contrabandeados foi apreendido. Os detidos e a carga serão encaminhados para a sede da Polícia Federal, Em Vila Velha.

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