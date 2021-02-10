Suspeito de matar ex-namorada a facadas tinha mandado de prisão em aberto no ES

Contra o homem, Rodrigo Pires Rosa, conhecido como Manjuba ou Rodriguinho, há um mandado de prisão em aberto Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Rodrigo Pires Rosa, suspeito de matar ex-namorada Luana Demonier , já tinha mandados de prisão em aberto por agressão a uma outra mulher. Um deles foi expedido na Quinta Vara Criminal de Cariacica.

Pelo menos cinco mulheres já procuraram a Polícia Civil para relatar que receberam ameaças de Rodrigo. A Polícia Civil informou em nota que ele era alvo de investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica desde 2015, e responde a oito inquéritos policiais instaurados nesta unidade, por crimes relacionados a violência doméstica.

SUSPEITO JÁ FOI FLAGRADO AMEAÇANDO OUTRA EX COM UMA FACA

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As investigações da Polícia Civil geraram mandados de prisão em desfavor do investigado. Ele era um dos alvos na última edição da Operação Maria’s, realizada em dezembro de 2020, e não foi localizado na ocasião. Em janeiro, novas diligências foram realizadas, mas ele não foi encontrado. Após tomar conhecimento da ordem de prisão, segundo a Polícia Civil, o investigado passou a viver em condição de andarilho, sem endereço fixo, o que dificulta sua localização.

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De acordo com familiares de Luana, o suspeito de matá-la ficou preso por um mês, mas foi solto. E, por continuar ameaçando as ex-companheiras, foi expedido outro mandado contra ele.

Luana foi morta a facadas no bairro Vila Capixaba, em Cariacica , enquanto voltava para casa, por volta das 19h desta terça-feira (09). Ela e o suspeito mantiveram um relacionamento por um ano e tiveram uma filha que faleceu aos cinco meses de idade. Segundo a família, o suspeito abandonou Luana e a criança assim que a menina nasceu.

Luana Demonier foi morta a facadas c Crédito: Reprodução/Instagram

INTIMIDAÇÃO EM ÔNIBUS

Segundo a família da vítima, outros passageiros entenderam que aquela poderia ser uma ameaça. Os parentes de Luana contaram que ele já tinha usado da morte da criança para ameaçar a ex em outras ocasiões, dizendo que mandaria a jovem "para o mesmo lugar onde a bebê estava".

O CRIME