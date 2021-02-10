Jovem assassinada a facadas foi ameaçada várias vezes pelo ex, diz pai

Luana Demonier foi morta a facadas c Crédito: Reprodução/Instagram

Com o coração dilacerado, o pai da jovem de 25 anos, assassinada a facadas em Vila Capixaba, Cariacica, na noite desta terça (09) , pediu justiça contra o ex-namorado da vítima, Rodrigo Pires Rosa, que é o principal suspeito de cometer o crime. Luana Demonier, de 25 anos, foi morta enquanto voltava para casa.

"Ele é um criminoso, um bandido, um perigo para a sociedade. Não pode ficar fora da cadeia. Foi uma maldade muito grande contra a minha filha, sem dar direito a ela de se defender. Estou destruído. Embora já soubesse que ele era um criminoso, não esperava que isso fosse acontecer" Adilson Nunes - Pai de Luana

FILHA DE LUANA MORREU NO ANO PASSADO

Essa não foi a única tragédia recente da família de Luana. A jovem perdeu a filha no ano passado, que morreu aos 5 meses de idade vítima de uma parada cardiorrespiratória. A criança era filha de Luana com o suspeito do crime.

Segundo a família, o suspeito abandonou Luana e a filha deles assim que a criança nasceu, em janeiro do ano passado.

O CRIME

Segundo a Polícia Civil, o assassinato ocorreu por volta das 19h, quando Luana voltava do trabalho. Enquanto fazia o trajeto, a jovem, que tinha medida protetiva contra o suspeito, recebeu uma mensagem do ex-companheiro, que afirmava que iria matá-la.

Ao chegar em uma rua do bairro Vila Capixaba, onde morava, foi surpreendida por ele, que a golpeou com cerca de 15 facadas, informou a polícia. Luana morreu no próprio local.

SUSPEITO JÁ FOI FLAGRADO AMEAÇANDO OUTRA EX COM UMA FACA

Contra o homem, Rodrigo Pires Rosa, conhecido como Manjuba ou Rodriguinho, há um mandado de prisão em aberto Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

A Polícia Civil informou em nota que o suspeito era alvo de investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica desde 2015, e responde a oito inquéritos policiais instaurados nesta unidade, por crimes relacionados a violência doméstica. Em um desses episódios, Rodrigo foi flagrado por uma câmera correndo atrás de uma outra ex-companheira com uma faca

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Em 30 de julho de 2020, ele foi preso em flagrante pelo crime de ameaça e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, mas ganhou liberdade no dia 3 de setembro.