Jovem é morta a facadas voltando do trabalho em Cariacica

Uma mulher foi morta a facadas no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, por volta das 19h30 desta terça-feira (9). Luana Demonier, 25 anos, estava voltando do trabalho quando o suspeito a abordou e desferiu vários golpes de faca contra a vítima, que morreu no local.
Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito seria um ex-namorado da vítima, Rodrigo Pires Rosa, que já teria a perseguido outras vezes. Luana tinha uma medida protetiva contra o ex, o que não impediu o crime. Até o momento, porém, ele não foi localizado. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).
MEDIDA PROTETIVA
Em razão das ameaças que sofria, Luana possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Nesta terça-feira (9), o suspeito enviou uma mensagem para Luana, dizendo que iria matá-la.
Por isso, uma viatura da Polícia Militar a aguardava na frente da casa onde ela morava. No entanto, a jovem acabou sendo alvo do crime antes de completar o trajeto.
SUSPEITO JÁ FOI FLAGRADO AMEAÇANDO OUTRA EX COM UMA FACA
A Polícia Civil informou em nota que o suspeito era alvo de investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica desde 2015, e responde a oito inquéritos policiais instaurados nesta unidade, por crimes relacionados a violência doméstica. Em um desses episódios, um vídeo chegou a mostrar Rodrigo correndo atrás de uma outra ex-companheira com uma faca. Em 30 de julho de 2020, ele foi preso em flagrante pelo crime de ameaça e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, mas ganhou liberdade no dia 3 de setembro.
As investigações da Polícia Civil geraram mandados de prisão em desfavor do investigado. Ele era um dos alvos na última edição da Operação Maria’s, realizada em dezembro de 2020, e não foi localizado na ocasião. Em janeiro, novas diligências foram realizadas, mas ele não foi encontrado. Após tomar conhecimento da ordem de prisão, segundo a Polícia Civil, o investigado passou a viver em condição de andarilho, sem endereço fixo, o que dificulta sua localização.
LUANA PERDEU FILHA EM 2020
Essa não foi a única tragédia recente da família de Luana. A jovem perdeu a filha no ano passado, que morreu aos 5 meses de idade vítima de uma parada cardiorrespiratória. A criança era filha de Luana com o suspeito do crime. Segundo a família, o suspeito abandonou Luana e a filha deles assim que a criança nasceu, em janeiro do ano passado.
Com informações de Caique Verli
Correção
10/02/2021 - 8:01
O texto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que Luana Demonier tinha 24 anos. Após apuração com a família nesta quarta-feira (10), a idade da jovem foi corrigida. Ela tinha 25 anos. O texto foi alterado.