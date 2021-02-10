Jovem é morta a facadas voltando do trabalho em Cariacica

Por isso, uma viatura da Polícia Militar a aguardava na frente da casa onde ela morava. No entanto, a jovem acabou sendo alvo do crime antes de completar o trajeto.

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As investigações da Polícia Civil geraram mandados de prisão em desfavor do investigado. Ele era um dos alvos na última edição da Operação Maria’s, realizada em dezembro de 2020, e não foi localizado na ocasião. Em janeiro, novas diligências foram realizadas, mas ele não foi encontrado. Após tomar conhecimento da ordem de prisão, segundo a Polícia Civil, o investigado passou a viver em condição de andarilho, sem endereço fixo, o que dificulta sua localização.