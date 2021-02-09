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Crime

Idoso é preso e confessa ter matado andarilho a pauladas em Itapemirim

Assassinato aconteceu durante uma discussão. Motivo da briga, segundo o suspeito, foi o roubo de um celular
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 fev 2021 às 20:23

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 20:23

Delegacia Regional de Itapemirim
O idoso foi preso pela equipe da Delegacia Regional de Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um idoso de 63 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (8) em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, após confessar que matou um andarilho a pauladas. A vítima, que foi atingida por dois golpes na cabeça, chegou a ser socorrida, mas morreu após dar entrada no Hospital Menino Jesus, em Itaipava.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado e preso por homicídio doloso. Ele confessou que cometeu o crime após uma discussão, pois o andarilho teria roubado o celular de um familiar dele.
O idoso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes. A vítima, apesar de ter uma identificação inicial, uma vez que foi socorrida e levada até o hospital, ainda precisa de uma confirmação oficial, por isso, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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