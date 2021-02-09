PF prende tio suspeito de abusar e filmar ato com a sobrinha de 11 anos no ES

Entre os materiais apreendidos pela Polícia Federal na casa do suspeito, estão um lençol e uma fronha que aparecem nos vídeos de abuso da sobrinha Crédito: Divulgação / Polícia Federal

Polícia Federal prendeu, em flagrante, um homem suspeito de abusar sexualmente da sobrinha, atualmente com 11 anos. A prisão aconteceu nesta terça-feira (9) no município de Guarapari , durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Na casa do suspeito, foram encontrados materiais contendo imagens com pornografia e exploração sexual de crianças no celular dele, motivo pelo qual foi preso.

O caso foi denominado como “Dotted Roses”, pois, segundo a PF, o suspeito filmou o abuso sexual da menor em uma cama com lençóis que tinham uma estampa com pontos e rosas. As apurações avançaram pelo grupo de combate a crimes cibernéticos vinculados à Delegacia de Crimes Fazendários da Polícia Federal do Espírito Santo (GRCC/DELEFAZ), com o objetivo de identificar a vítima e o suspeito, assim como o local de produção do vídeo do abuso, na casa do suspeito.

Durante o cumprimento do mandado na casa do suspeito, foi encontrado material contendo imagens com pornografia e exploração sexual de crianças no celular dele, motivo que levou a prisão em flagrante. Além disso, foram encontrados no quarto do suspeito o que a Polícia Federal considera uma prova robusta do principal crime investigado.“Cobertor, lençol e fronha que aparecem nos vídeos de abuso da sua sobrinha”, disse em comunicado.

As investigações tiveram início no Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia Infantil pela Internet (NURCOP) e apontam os crimes de estupro de vulnerável, produção de vídeo contendo pornografia infantil, e armazenamento e compartilhamento do referido material. A partir daí, um relatório foi produzido a partir de informações de um banco de dados gerenciados pela Interpol.