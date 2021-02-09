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Litoral Sul do ES

Homem de 34 anos morre após agressão em Itapemirim

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte e segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

09 fev 2021 às 12:57

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 12:57

Viatura da Polícia Militar
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo hospital quando a vítima deu entrada com um trauma na cabeça Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 34 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (8), em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, com um trauma na cabeça devido a uma pancada. Joseir Oliveira Magalhães foi socorrido para o Hospital Menino Jesus, em Itaipava, mas não resistiu aos ferimentos.
Populares informaram à polícia que ele teria se envolvido em uma briga e teria sido agredido com golpes de pedaços de madeira na cabeça. No hospital, Joseir sofreu uma parada cardiorrespiratória, que evoluiu para óbito.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo hospital quando a vítima deu entrada com um trauma na cabeça devido a uma pancada. Os policiais foram até o local e confirmaram o fato.
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte e segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A polícia destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura e não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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