Homem de 34 anos morre após agressão em Itapemirim

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo hospital quando a vítima deu entrada com um trauma na cabeça

Populares informaram à polícia que ele teria se envolvido em uma briga e teria sido agredido com golpes de pedaços de madeira na cabeça. No hospital, Joseir sofreu uma parada cardiorrespiratória, que evoluiu para óbito.

A polícia destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura e não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.