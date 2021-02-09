Advogado é baleado em tentativa de assalto na Serra

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Um advogado foi baleado em uma tentativa de assalto no Bairro das Laranjeiras, na Serra , na manhã desta terça-feira (9). O crime aconteceu quando ele levava a esposa para o ponto de ônibus e eles foram abordados por um homem em uma moto. O advogado foi alvejado depois que o suspeito viu que ele também estava armado. O homem foi socorrido e está internado no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com informações enviadas pela Polícia Militar, a vítima, que foi ouvida no hospital, informou que estava levando a esposa para o ponto de ônibus quando um homem em uma moto abordou o casal dizendo que queria o celular da mulher.

O criminoso ficou desconfiado e pediu para que o advogado levantasse a camisa. Nesse momento, o suspeito viu que a vítima estava armada e efetuou vários disparos. O criminoso roubou a arma e fugiu do local. Para a polícia, a vítima disse que tem registro de posse de arma.

O homem foi socorrido e levado por populares para a UPA de Castelândia, na Serra. Posteriormente, foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso foi classificado, inicialmente, como tentativa de latrocínio e será investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A corporação reforça a importância da colaboração da população por meio do Disque-Denúncia 181.

“O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, na qual é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site (disquedenuncia.es.gov.br), onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, concluiu.