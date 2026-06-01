Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Para a diretora de Inovação do Base27, Pollyana Rosa, a iniciativa fortalece o papel da inovação como ferramenta de desenvolvimento econômico e geração de conexões estratégicas. “Queremos criar conexões reais entre empresas, startups e profissionais que estão construindo soluções para os desafios do mercado. A rodada de negócios surge justamente para estimular relacionamentos estratégicos e ampliar possibilidades de geração de negócios no Espírito Santo”, destaca.





O encontro vai reunir lideranças do ecossistema de inovação capixaba e também contará com a participação de Johnny Laranjeira, superintendente de Negócios e Empreendedorismo do Porto Digital e do Hub Goiás, reconhecido nacionalmente por sua atuação no desenvolvimento de ecossistemas de inovação, empreendedorismo e ambientes colaborativos de negócios.





Durante o encontro, Johnny Laranjeira abordará o tema “Startups, Ecossistemas e Geração de Negócios”, compartilhando experiências sobre a construção de ambientes favoráveis à inovação, estratégias de desenvolvimento de ecossistemas empreendedores e mecanismos capazes de conectar empresas, startups, universidades e instituições para impulsionar oportunidades de negócios.



“A presença de Johnny Laranjeira contribui para fortalecer o ambiente de inovação local, trazendo experiências de ecossistemas consolidados e ampliando o diálogo sobre empreendedorismo, tecnologia e desenvolvimento econômico”, afirma Pollyana.