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Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

A atividade integra a programação oficial do ESX Collab – Sebrae ES, iniciativa que antecede o ESX 2026 – Espírito Santo Innovation Experience, que será realizado nos dias 11, 12 e 13 de junho

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2026 às 16:18
Base 27
Dez empresas e dez startups vão participar da rodada de negócios realizada pelo Base 27 Reprodução

Para conectar startups com empresas e investidores, o hub de inovação Base 27 vai realizar uma rodada de negócios nesta terça-feira (2), às 8 horas, em Vitória. As startups oferecem soluções em indústria, logística, automação, capital, atendimento e tecnologia. 


Vão participar da rodada de negócios dez empresas e dez startups, possibilitando cerca de 100 conexões ao todo. A atividade integra a programação oficial do ESX Collab – Sebrae ES, iniciativa que antecede o ESX 2026 – Espírito Santo Innovation Experience, que será realizado nos dias 11, 12 e 13 de junho.


A rodada de negócios reunirá startups que vêm desenvolvendo soluções em diferentes segmentos de mercado. Participam desta edição as empresas 2Solve Engenharia e Tecnologia, Infinite Foundry, Let’s Work, Neo Vision, Ocean Wave Solutions, Omnihead Automações e Soluções com IA, Runway Capital for Innovation and Growth, Sparx e Vrtour.


Para a diretora de Inovação do Base27, Pollyana Rosa, a iniciativa fortalece o papel da inovação como ferramenta de desenvolvimento econômico e geração de conexões estratégicas. “Queremos criar conexões reais entre empresas, startups e profissionais que estão construindo soluções para os desafios do mercado. A rodada de negócios surge justamente para estimular relacionamentos estratégicos e ampliar possibilidades de geração de negócios no Espírito Santo”, destaca.


O encontro vai reunir lideranças do ecossistema de inovação capixaba e também contará com a participação de Johnny Laranjeira, superintendente de Negócios e Empreendedorismo do Porto Digital e do Hub Goiás, reconhecido nacionalmente por sua atuação no desenvolvimento de ecossistemas de inovação, empreendedorismo e ambientes colaborativos de negócios.


Durante o encontro, Johnny Laranjeira abordará o tema “Startups, Ecossistemas e Geração de Negócios”, compartilhando experiências sobre a construção de ambientes favoráveis à inovação, estratégias de desenvolvimento de ecossistemas empreendedores e mecanismos capazes de conectar empresas, startups, universidades e instituições para impulsionar oportunidades de negócios.


“A presença de Johnny Laranjeira contribui para fortalecer o ambiente de inovação local, trazendo experiências de ecossistemas consolidados e ampliando o diálogo sobre empreendedorismo, tecnologia e desenvolvimento econômico”, afirma Pollyana.

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