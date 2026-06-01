Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Para conectar startups com empresas e investidores, o hub de inovação Base 27 vai realizar uma rodada de negócios nesta terça-feira (2), às 8 horas, em Vitória. As startups oferecem soluções em indústria, logística, automação, capital, atendimento e tecnologia.
Vão participar da rodada de negócios dez empresas e dez startups, possibilitando cerca de 100 conexões ao todo. A atividade integra a programação oficial do ESX Collab – Sebrae ES, iniciativa que antecede o ESX 2026 – Espírito Santo Innovation Experience, que será realizado nos dias 11, 12 e 13 de junho.
A rodada de negócios reunirá startups que vêm desenvolvendo soluções em diferentes segmentos de mercado. Participam desta edição as empresas 2Solve Engenharia e Tecnologia, Infinite Foundry, Let’s Work, Neo Vision, Ocean Wave Solutions, Omnihead Automações e Soluções com IA, Runway Capital for Innovation and Growth, Sparx e Vrtour.
Para a diretora de Inovação do Base27, Pollyana Rosa, a iniciativa fortalece o papel da inovação como ferramenta de desenvolvimento econômico e geração de conexões estratégicas. “Queremos criar conexões reais entre empresas, startups e profissionais que estão construindo soluções para os desafios do mercado. A rodada de negócios surge justamente para estimular relacionamentos estratégicos e ampliar possibilidades de geração de negócios no Espírito Santo”, destaca.
O encontro vai reunir lideranças do ecossistema de inovação capixaba e também contará com a participação de Johnny Laranjeira, superintendente de Negócios e Empreendedorismo do Porto Digital e do Hub Goiás, reconhecido nacionalmente por sua atuação no desenvolvimento de ecossistemas de inovação, empreendedorismo e ambientes colaborativos de negócios.
Durante o encontro, Johnny Laranjeira abordará o tema “Startups, Ecossistemas e Geração de Negócios”, compartilhando experiências sobre a construção de ambientes favoráveis à inovação, estratégias de desenvolvimento de ecossistemas empreendedores e mecanismos capazes de conectar empresas, startups, universidades e instituições para impulsionar oportunidades de negócios.
“A presença de Johnny Laranjeira contribui para fortalecer o ambiente de inovação local, trazendo experiências de ecossistemas consolidados e ampliando o diálogo sobre empreendedorismo, tecnologia e desenvolvimento econômico”, afirma Pollyana.