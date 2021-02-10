Suspeito de matar a ex intimidou jovem dentro de ônibus no mesmo dia do crime

Luana Demonier foi morta a facadas quando chegava em casa em Cariacica Crédito: Reprodução/Instagram

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No mesmo dia em que foi assassinada, a técnica de segurança de trabalho Luana Demonier, de 25 anos , foi intimidada pelo ex-namorado, Rodrigo Pires Rosa, dentro do ônibus. A informação é de parentes da vítima. Luana foi morta a facadas no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, enquanto voltava para casa, por volta das 19h desta terça-feira (09).

Ela e o suspeito mantiveram um relacionamento por um ano e tiveram uma filha que faleceu aos cinco meses de idade, no ano passado. Segundo a família, o suspeito abandonou Luana e a criança assim que a menina nasceu.

Nesta terça-feira, pela manhã, de acordo com relato de parentes, o suspeito teria entrado no mesmo ônibus em que Luana estava e começou a falar, em voz alta, da morte da criança. Segundo a família da vítima, outros passageiros entenderam que aquela poderia ser uma ameaça. Os parentes de Luana contaram que ele já tinha usado a morte da criança para ameaçar a ex em outras ocasiões, dizendo que mandaria a jovem "para o mesmo lugar onde a bebê estava".

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O CRIME

Segundo a Polícia Civil, o assassinato ocorreu por volta das 19h, quando Luana voltava do trabalho. Enquanto fazia o trajeto, a jovem, que tinha medida protetiva contra o suspeito, recebeu uma mensagem do ex-companheiro, que afirmava que iria matá-la. Ao chegar em uma rua do bairro Vila Capixaba, onde morava, foi surpreendida por ele, que a golpeou com cerca de 15 facadas, informou a polícia. Luana morreu no próprio local.

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Contra o homem, Rodrigo Pires Rosa, conhecido como Manjuba ou Rodriguinho, há um mandado de prisão em aberto Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

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Em 30 de julho de 2020, ele foi preso em flagrante pelo crime de ameaça e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, mas ganhou liberdade no dia 3 de setembro.