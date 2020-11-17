Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Todas Elas
  • Vídeo: homem persegue mulher com a faca na mão no meio da rua em Cariacica
Nova Rosa da Penha

Vídeo: homem persegue mulher com a faca na mão no meio da rua em Cariacica

Câmeras de segurança registraram como tudo aconteceu. Agressor já possui duas passagens pela polícia por crime na forma da Lei Maria da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 14:56

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 14:56

Vídeo mostra quando homem invade casa com faca na mão para agredir mulher, em Cariacica
Vídeo mostra quando homem invade casa com faca na mão para agredir mulher, em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Projeto Todas Elas
Uma mulher de 31 anos foi agredida e perseguida pelo companheiro na noite do último domingo (15), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. O homem de 28 anos estava armado com uma faca e, para tentar se proteger, a vítima teve que buscar abrigo na casa de vizinhos. Câmeras de segurança registraram como tudo aconteceu.
O vídeo mostra quando mulher entra correndo na casa de um vizinho e logo em seguida aparece o homem com a faca na mão. Segundos depois uma mulher sai da casa com a faca e o agressor sai contido pelo dono da residência. Vizinhos, que pediram para não ter seus nomes divulgados, contaram à TV Gazeta que a situação foi desesperadora.
"Foi um desespero muito grande, principalmente para as crianças pequenas. Teve um menino que quase desmaiou", contou uma vizinha à TV Gazeta. Veja o vídeo que mostra parte da ação.

RELACIONAMENTO É RECENTE

Com medo, os donos da casa não quiseram dar entrevista à TV Gazeta. Mas vizinhos contaram que o casal está junto há cerca de quatro meses e que as agressões são frequentes. No último domingo, antes de correr atrás da companheira com a faca, vizinhos já viram o homem bater e puxar o cabelo da mulher no meio da rua.
Ainda segundo os vizinhos, as agressões são frequentes e a mulher deseja terminar o relacionamento. O homem, no entanto, não aceita o término. 
"A primeira porta que ela achou, ela entrou. A menina até já ia deitar, estava fechando a porta, mas quando viu ela já tinha entrado. Ela se escondeu dentro da casa, e eles (donos da casa) ficaram com medo"
X. - Vizinha
A vizinha contou ainda como o homem foi contido e desarmado: "Tomaram a faca dele porque ele estava muito alterado. Acho que ele havia bebido, e ele falou 'vai ficar assim não, vai ficar assim não'".
O vídeo mostra que após ser contido pelos vizinhos, o homem foi embora acompanhado por parentes. Os vizinhos ficaram indignados com a violência sofrida pela mulher. "Foi covardia. Não somos donos de ninguém. Largou? Não quer mais? Cada um caça seu rumo", afirmou uma vizinha.

POLÍCIA MILITAR FOI CHAMADA

Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local o homem já havia fugido. Em nota enviada à TV Gazeta, a PM afirma que perguntou a mulher se ela queria ir à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A mulher, no entanto, teria dito que não iria naquele momento, mas que iria depois. A informação é de que ela ainda não procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

AGRESSOR POSSUI PASSAGENS PELA POLÍCIA

Procurada pela reportagem da TV Gazeta, a Polícia Civil informou que o homem possui duas passagens pela polícia pelo crime de agressão na forma da Lei Maria da Penha, uma em 2017 e outra de julho a setembro deste ano.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

Veja Também

Atendente de padaria é morta com tiro na cabeça em bairro da Serra

Advogado usa mansão de R$ 2 milhões da Caixa em falsa venda no ES

Bandidos invadem prédio e levam 11 bicicletas no centro de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados