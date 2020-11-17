Vídeo: homem persegue mulher com a faca na mão no meio da rua em Cariacica

Vídeo mostra quando homem invade casa com faca na mão para agredir mulher, em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Uma mulher de 31 anos foi agredida e perseguida pelo companheiro na noite do último domingo (15), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica . O homem de 28 anos estava armado com uma faca e, para tentar se proteger, a vítima teve que buscar abrigo na casa de vizinhos. Câmeras de segurança registraram como tudo aconteceu.

O vídeo mostra quando mulher entra correndo na casa de um vizinho e logo em seguida aparece o homem com a faca na mão. Segundos depois uma mulher sai da casa com a faca e o agressor sai contido pelo dono da residência. Vizinhos, que pediram para não ter seus nomes divulgados, contaram à TV Gazeta que a situação foi desesperadora.

"Foi um desespero muito grande, principalmente para as crianças pequenas. Teve um menino que quase desmaiou", contou uma vizinha à TV Gazeta. Veja o vídeo que mostra parte da ação.

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RELACIONAMENTO É RECENTE

Com medo, os donos da casa não quiseram dar entrevista à TV Gazeta. Mas vizinhos contaram que o casal está junto há cerca de quatro meses e que as agressões são frequentes. No último domingo, antes de correr atrás da companheira com a faca, vizinhos já viram o homem bater e puxar o cabelo da mulher no meio da rua.

Ainda segundo os vizinhos, as agressões são frequentes e a mulher deseja terminar o relacionamento. O homem, no entanto, não aceita o término.

"A primeira porta que ela achou, ela entrou. A menina até já ia deitar, estava fechando a porta, mas quando viu ela já tinha entrado. Ela se escondeu dentro da casa, e eles (donos da casa) ficaram com medo" X. - Vizinha

A vizinha contou ainda como o homem foi contido e desarmado: "Tomaram a faca dele porque ele estava muito alterado. Acho que ele havia bebido, e ele falou 'vai ficar assim não, vai ficar assim não'".

O vídeo mostra que após ser contido pelos vizinhos, o homem foi embora acompanhado por parentes. Os vizinhos ficaram indignados com a violência sofrida pela mulher. "Foi covardia. Não somos donos de ninguém. Largou? Não quer mais? Cada um caça seu rumo", afirmou uma vizinha.

POLÍCIA MILITAR FOI CHAMADA

TV Gazeta, a PM afirma que perguntou a mulher se ela queria ir à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A mulher, no entanto, teria dito que não iria naquele momento, mas que iria depois. A informação é de que ela ainda não procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Polícia Milita r foi acionada, mas quando chegou ao local o homem já havia fugido. Em nota enviada à, a PM afirma que perguntou a mulher se ela queria ir à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A mulher, no entanto, teria dito que não iria naquele momento, mas que iria depois. A informação é de que ela ainda não procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

AGRESSOR POSSUI PASSAGENS PELA POLÍCIA

TV Gazeta, a Procurada pela reportagem da, a Polícia Civil informou que o homem possui duas passagens pela polícia pelo crime de agressão na forma da Lei Maria da Penha, uma em 2017 e outra de julho a setembro deste ano.