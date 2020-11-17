Bandidos invadem prédio e levam 11 bicicletas no centro de Vila Velha

Onze bicicletas foram furtadas de dentro de um condomínio na madrugada desta segunda-feira (16), no centro de Vila Velha. Cinco bandidos conseguiram abrir o portão eletrônico do local, que fica na rua Henrique Moscoso, e ficaram por mais de uma hora no condomínio até conseguirem recolher todas as bicicletas. O prédio não tem portaria.
De acordo com informações da TV Gazeta, os moradores registraram boletim de ocorrência, mas até a publicação desta reportagem nenhum suspeito havia sido preso e nenhuma bicicleta foi recuperada.
PRÉDIO FOI INVADIDO EM OUTUBRO
Ainda segundo informações da TV Gazeta, essa não foi a primeira vez que o condomínio foi invadido. Em outubro, dois bandidos também conseguiram entrar no local e roubaram duas bicicletas.
Com informações de Carol Monteiro, da TV Gazeta.