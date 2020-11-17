Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rua Henrique Moscoso

Bandidos invadem prédio e levam 11 bicicletas no centro de Vila Velha

O mesmo edifício foi alvo de criminosos em outubro, quando criminosos furtaram duas bicicletas. Moradores registraram boletim de ocorrência, mas nenhum suspeito foi preso e nenhuma bicicleta foi recuperada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 10:53

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 10:53

Bandidos invadiram prédio no Centro de Vila Velha e roubaram 11 bicicletas
Bandidos invadiram prédio no Centro de Vila Velha e roubaram 11 bicicletas Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Onze bicicletas foram furtadas de dentro de um condomínio na madrugada desta segunda-feira (16), no centro de Vila Velha. Cinco bandidos conseguiram abrir o portão eletrônico do local, que fica na rua Henrique Moscoso, e ficaram por mais de uma hora no condomínio até conseguirem recolher todas as bicicletas. O prédio não tem portaria.
De acordo com informações da TV Gazeta, os moradores registraram boletim de ocorrência, mas até a publicação desta reportagem nenhum suspeito havia sido preso e nenhuma bicicleta foi recuperada.

PRÉDIO FOI INVADIDO EM OUTUBRO

Ainda segundo informações da TV Gazeta, essa não foi a primeira vez que o condomínio foi invadido. Em outubro, dois bandidos também conseguiram entrar no local e roubaram duas bicicletas. 
Com informações de Carol Monteiro, da TV Gazeta.

Veja Também

Carreta tomba e interdita a BR 262 em Domingos Martins

Covid no ES: pico de casos na Região Metropolitana já ultrapassa o da primeira curva

Morador de rua é morto após ser espancado e esfaqueado na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados