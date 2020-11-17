Morador de rua é morto após ser espancado e esfaqueado na Serra

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Um morador em situação de rua foi morto após ser espancado e esfaqueado na Serra . O crime aconteceu no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, por volta das 18h desta segunda-feira (16). A vítima tinha 47 anos, chegou a ser atendida pela polícia, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da TV Gazeta, ele foi encontrado ainda com vida pela polícia com marcas de espancamento e de facadas no braço e em uma das pernas. Ele chegou a conversar com os policiais e disse que tinha sido espancado por outras pessoas. No entanto, até a chegada do socorro, o homem não resistiu e acabou morrendo.

A polícia informou que ele não teria morrido pela facada no braço e na perna, que não eram tão profundas, mas sim por causa do espancamento, que pode ter causado alguma lesão em um órgão interno.

Ainda que tenha conversado com a polícia, os agentes contaram que ele já estava fraco, sem forças e que não passou detalhes sobre as pessoas que teriam cometido o crime. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso está em investigação e que, até o momento, ninguém foi preso. "A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte", disse em nota.

O órgão também pede a ajuda da população para que contribua com denúncias que possam levar a elucidação do crime por meio do Disque-Denúncia 181. "A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", completou.