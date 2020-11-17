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Estradas

Carreta tomba e interdita a BR 262 em Domingos Martins

Com o tombamento ocorrido ainda na madrugada desta terça-feira (17), o fluxo precisou ser desviado para a pista lateral nos dois sentidos, na altura do KM 95
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 10:08

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 10:08

Estradas
A carreta interditou os dois sentidos da BR 262 em Domingos Martins Crédito: André Vacari | Internauta
Uma carreta tombou na pista da BR 262, na altura do quilômetro 95, em Domingos Martins, na madrugada desta terça-feira (17) e obrigou que os motoristas trafegassem por desvios laterais nos dois sentidos, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

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Com o acidente, parte da carga transportada ficou espalhada pela pista. Um trator foi deslocado até o local para remover o produto. Após o serviço, a carreta será destombada para que o fluxo retorne para as pistas de rolamento em ambos os sentidos.
O local do tombamento fica em frente ao Posto Dois Irmãos e próximo da Fazenda Estadual. A PRF orienta que os motoristas trafeguem com atenção pelo trecho.

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