Carreta tomba e interdita a BR 262 em Domingos Martins

Uma carreta tombou na pista da BR 262, na altura do quilômetro 95, em Domingos Martins, na madrugada desta terça-feira (17) e obrigou que os motoristas trafegassem por desvios laterais nos dois sentidos, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
Com o acidente, parte da carga transportada ficou espalhada pela pista. Um trator foi deslocado até o local para remover o produto. Após o serviço, a carreta será destombada para que o fluxo retorne para as pistas de rolamento em ambos os sentidos.
O local do tombamento fica em frente ao Posto Dois Irmãos e próximo da Fazenda Estadual. A PRF orienta que os motoristas trafeguem com atenção pelo trecho.