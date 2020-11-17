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Governo do ES divulga datas de vencimento do IPVA em 2021

Para carros, caminhonetes, utilitários, motos, ciclomotores e motor-casa (motorhome), o dono do veículo terá a opção de pagar  em cota única, com um desconto de 5% no valor total, ou de quitar o imposto em quatro parcelas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 08:02

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 08:02

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Pedágio da Terceira Ponte - Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ
Motorista tem a opção de pagar IPVA em parcela única, com desconto Crédito: Ricardo Medeiros
Governo do Espírito Santo divulgou as datas de vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2021.
Para carros, caminhonetes, utilitários, motos, ciclomotores e motor-casa (motorhome), o dono do veículo terá a opção de pagar em cota única, com um desconto de 5% no valor total, ou de quitar em quatro parcelas. A data de pagamento para cota única com desconto será no mês de abril. Já para quem optar por pagar em quatro parcelas, a primeira delas também será em abril e as outras três serão em maio, junho e julho, respectivamente. O dia  certo do prazo de pagamento é definido de acordo com a placa do veículo. Confira:
Os proprietários de caminhões, ônibus e micro-ônibus podem escolher entre pagar o IPVA em cota única, com desconto de 5%, ou em duas parcelas. Para esse grupo de veículos, além do dia, o mês de pagamento tambem varia conforme a placa do carro. Veja as datas:
Governo do ES divulga datas de vencimento do IPVA em 2021
A data de recolhimento do IPVA incidente sobre a propriedade de aeronaves e embarcações também foi definido pelo governo. De 2 a 16 de abril, será a vez dos donos de embarcações, cujos números de inscrição ou matrícula na Capitania dos Portos terminem nos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5; e de aeronaves, cujos prefixos, de acordo com o Certificado de Matrícula da Agência Nacional de Aviação Civil, iniciem-se pelas letras PT-A a PT-L.
Já de 4 a 21 de maio, são as embarcações com números de inscrição ou matrícula terminados em 6, 7, 8, 9 ou 0 e aeronaves cujos prefixos iniciem-se pelas letras PT-M a PT-Z.
Os valores da base de cálculo do IPVA, para os veículos usados, a vigorar em 2021, ainda serão divulgados pelo Governo do Estado.

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