Agências da Receita Estadual vão atender contribuinte com hora marcada

Agência da Receita Estadual, em Vitória, vão atender contribuinte com hora marcada Crédito: Divulgação / Ascom

Os contribuintes que precisam ser atendidos presencialmente nas agências da Receita Estadual já podem agendar o atendimento pela internet. Os atendimentos agendados vão começar na próxima segunda-feira (16). Assim, o usuário que precisar dos serviços das agências poderá se programar de acordo com a necessidade e ser atendido na data e horário marcados.

O agendamento é uma forma de melhorar o atendimento nas agências da Receita Estadual. Com ele, o cidadão consegue se programar para ser atendido nos dias e horários que melhor se encaixem em sua rotina. Além disso, o agendamento é uma forma de evitar aglomeração de pessoas nas agências, o que é muito importante neste momento que estamos atravessando, destaca o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti.

O agendamento pode ser feito no endereço eletrônico agendamento.es.gov.br.

Ao clicar no link, o usuário deverá escolher o serviço, clicando em Sefaz, depois em Atendimento Presencial e, em seguida, em Próximo. Na página seguinte, o usuário deverá escolher em qual agência quer ser atendido. Ao clicar na unidade, aparecerá, automaticamente, o endereço para o qual o deverá se dirigir.

Por fim, o usuário deve escolher a data e a hora para atendimento, bem como informar o nome completo, CPF, telefone e e-mail (opcional). Depois de preencher todas as informações deve-se clicar em Agendar e, posteriormente, confirmar o agendamento.

De acordo com o gerente de Atendimento ao Contribuinte, Augusto Barbosa Gonçalves Dibai, inicialmente, serão feitos 12 agendamentos por dia - um a cada 30 minutos. Para realizar o atendimento, não é preciso fazer nenhum tipo de cadastro. Basta acessar o sistema, que é bem simples, e escolher o dia e horário disponíveis, explica Dibai.

Ainda de acordo com o gerente de Atendimento ao Contribuinte, as pessoas que forem às agências, sem marcarem um horário, podem conseguir atendimento, mas a preferência será para aqueles que realizaram agendamento.

O agendamento nos ajuda a organizar os atendimentos. Se chegam várias pessoas na agência, a prioridade é de quem tiver agendado previamente. Até por isso é importante que, caso o contribuinte não possa comparecer, ele cancele o agendamento, abrindo espaço para outros usuários, acrescenta Dibai.

O serviço presencial nas agências não vai reduzir o atendimento que vem sendo feito de forma on-line, por meio da Agência Virtual e do Fale Conosco da Secretaria da Fazenda (Sefaz).