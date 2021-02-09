Homem é preso com submetralhadora e drogas em bairro da Serra

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar com uma submetralhadora calibre 380 com 27 munições e 14 buchas de maconha, na noite desta segunda-feira (08), no bairro Planalto Serrano, na Serra.
De acordo com a PM, militares da Força Tática do 6° Batalhão faziam o policiamento da região, quando a viatura foi parada por uma pessoa que disse ter visto um homem - com as características do sujeito - armado entrando no bairro. Com a informação, os policiais intensificaram a ação e após um período notaram o jovem. Ele correu ao perceber a aproximação da viatura, mas foi capturado.
O homem foi revistado e os policiais encontraram uma submetralhadora calibre 380 com 27 munições e 14 buchas de maconha. Após a vistoria, os policiais seguiram para a residência de onde o indivíduo foi visto saindo antes de tentar fugir. No local foi localizada uma motocicleta com restrição de furto e roubo, além de uma mochila contendo 1.503 pinos de cocaína, 500 gramas da mesma substância, 366 buchas de maconha e R$ 170,00 em dinheiro.
O homem foi preso e encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra junto com o material apreendido e a moto recuperada.