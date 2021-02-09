Planalto Serrano

Homem é preso com submetralhadora e drogas em bairro da Serra

Os policiais ainda encontraram uma motocicleta com restrição de furto que estava em posse do homem detido
Maria Clara Leitão

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 15:25

Submetralhadora e drogas apreendidas pela polícia no bairro Planalto Serrano.  Crédito: Divulgação/ PM
Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar com uma submetralhadora calibre 380 com 27 munições e 14 buchas de maconha, na noite desta segunda-feira (08), no bairro Planalto Serrano, na Serra.
De acordo com a PM, militares da Força Tática do 6° Batalhão faziam o policiamento da região, quando a viatura foi parada por uma pessoa que disse ter visto um homem - com as características do sujeito - armado entrando no bairro. Com a informação, os policiais intensificaram a ação e após um período notaram o jovem. Ele correu ao perceber a aproximação da viatura, mas foi capturado.
O homem foi revistado e os policiais encontraram uma submetralhadora calibre 380 com 27 munições e 14 buchas de maconha. Após a vistoria, os policiais seguiram para a residência de onde o indivíduo foi visto saindo antes de tentar fugir. No local foi localizada uma motocicleta com restrição de furto e roubo, além de uma mochila contendo 1.503 pinos de cocaína, 500 gramas da mesma substância, 366 buchas de maconha e R$ 170,00 em dinheiro.
O homem foi preso e encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra junto com o material apreendido e a moto recuperada.

Tópicos Relacionados

armas drogas Polícia Militar
