Jovem envolvido em assaltos a estabelecimentos de Cariacica é preso

O homem preso é o que está com a mão na porta esquerda do veículo usado na fuga do assalto á distribuidora de bebidas Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Os assaltos ocorreram nos dias 10 e 15 de dezembro. A polícia prendeu em flagrante, na última sexta-feira (05), um jovem de 20 anos suspeito de assaltar dois estabelecimentos comerciais em Cariacica , nos bairros Bela Aurora e Campo Grande. A prisão foi feita na casa dele, no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha . O detido dormia quando a polícia chegou e confessou ter envolvimento nas ações criminosas.

De acordo com o delegado Gabriel Duarte Monteiro, da Delegacia Especializada de Crimes Contra Estabelecimento Comercial (DCCEC), a retirada deste indivíduo de circulação é importante para a comunidade, pois era uma pessoa ligada a diversos crimes na região. Os comércios que foram alvos são uma distribuidora de bebidas e uma pizzaria.

"No caso deste indivíduo preso em flagrante, essa associação criminosa, da qual fazia parte, estava cometendo diversos roubos na região de Cariacica. Nós começamos os trabalhos investigativos em meados de dezembro analisando as imagens, e também com outras técnicas de investigação, conseguimos identificar um desses suspeitos e o local onde mora. Nas buscas feitas na residência dele, encontramos as vestimentas usada nos dois roubos, o televisor roubado, o celular e, para nossa surpresa, uma quantidade de cerca de mil pinos de cocaína, além de anotações referentes ao tráfico", salientou o responsável pela investigação.

Segundo o chefe da DCCEC, na mesma residência havia também um adolescente, que foi autuado por tráfico e associação (ao tráfico de drogas). Este menor assinou um termo de compromisso e acabou liberado. Já o adulto foi preso em flagrante por tráfico de drogas, associação e receptação. Ele, inclusive, estava de posse de um televisor e um celular provenientes de outros roubos. Na casa também foram apreendidos carregadores de radiocomunicadores, o que demonstra para a polícia uma atividade intensa de comércio de entorpecentes na região.

RECONHECIMENTO

Ainda de acordo com Monteiro, as vítimas foram fundamentais para que o suspeito fosse reconhecido como um dos autores dos crimes.

"As vítimas o reconheceram e foram muito importantes para que pudéssemos identificá-lo e qualificá-lo. Desta forma conseguimos concluir o inquérito policial destes dois roubos. Identificamos também os outros comparsas, em breve também tiraremos de circulação estes dois criminosos. Já há mandados de prisão em aberto contra eles", disse o delegado.

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As investigações apontam para a participação de quatro pessoas nos dois crimes, mas um deles ainda segue sem identificação. Este indivíduo era o motorista do carro usado na fuga. O preso é o que aparece no vídeo acima carregando a caixa de papelão com os objetos roubados e depois entra pela porta traseira esquerda do veículo.

Além dos aparelhos de TV, celular e dinheiro, o foco dos criminosos nestes assaltos também está em levar bebidas alcoólicas e maços de cigarros para fazerem "farra", segundo narrado pelo delegado. A polícia ainda está atrás de uma submetralhadora caseira utilizada em um dos assaltos

CRIMES RELACIONADOS

Para o delegado-geral da Polícia Civil no Estado, José Darcy Arruda, a prisão deste jovem aponta para uma relação direta entre praticante de roubos com o tráfico de drogas.

Com o jovem preso, a polícia ainda apreendeu cerca de mil pinos de cocaína, celulares, roupas usadas nos crimes e ainda carregadores para radiocomunicadores Crédito: Divulgação/Polícia Civil

"Pela segunda ou terceira vez recente, trazemos a conclusão de mais uma investigação na qual existe a ligação de roubos com o tráfico de drogas. É uma associação perigosa e que leva jovens em idade ativa para o mundo do crime", apontou.