Assaltante morre baleado pelo comparsa durante crime, em Vila Velha

De acordo com informações enviadas pela Polícia Militar, o morador do apartamento contou que havia descido para pegar uma encomenda e, ao sair do prédio, observou que dois indivíduos entraram no edifício, mas que pensou serem moradores.

Depois, já que a encomenda não chegava, o homem voltou ao apartamento e observou que a porta estava fechada. No entanto, quando saiu, ele havia deixado aberta. Por isso, o homem acessou o sistema de videomonitoramento e viu que os dois indivíduos estavam dentro do apartamento dele.

Segundo a polícia, o homem contou que, por temer pela vida de duas amigas que estavam no local, ele pegou um canivete, abriu a porta e entrou em luta corporal com um dos suspeitos, desferiu duas facadas e o segurou. Nesse momento, o outro indivíduo, fez um disparo na direção dos dois, que atingiu o peito do suspeito, fazendo com que os dois caíssem no chão. Os suspeitos começaram a fugir, mas o atingido caiu na calçada e morreu em seguida. Já o outro, conseguiu fugir do local.