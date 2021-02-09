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Assaltante morre baleado pelo comparsa durante crime, em Vila Velha

Segundo a PM, dupla tentou assaltar um apartamento, mas dono reagiu e entrou em luta corporal com eles. Um dos suspeitos atirou, mas acabou acertando o comparsa

Publicado em 

08 fev 2021 às 21:44

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 21:44

Homem morreu após ser baleado pelo comparsa durante assalto a apartamento em Vila Velha
Homem morreu após ser baleado pelo comparsa durante assalto a apartamento em Vila Velha Crédito: Leandro Tedesco
Um homem morreu durante uma tentativa de assalto a um apartamento no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (8). A Polícia Militar informou que ele foi baleado pelo próprio comparsa, que tentou atirar no dono do apartamento, mas acabou acertando o parceiro.
De acordo com informações enviadas pela Polícia Militar, o morador do apartamento contou que havia descido para pegar uma encomenda e, ao sair do prédio, observou que dois indivíduos entraram no edifício, mas que pensou serem moradores.
Depois, já que a encomenda não chegava, o homem voltou ao apartamento e observou que a porta estava fechada. No entanto, quando saiu, ele havia deixado aberta. Por isso, o homem acessou o sistema de videomonitoramento e viu que os dois indivíduos estavam dentro do apartamento dele.
Segundo a polícia, o homem contou que, por temer pela vida de duas amigas que estavam no local, ele pegou um canivete, abriu a porta e entrou em luta corporal com um dos suspeitos, desferiu duas facadas e o segurou. Nesse momento, o outro indivíduo, fez um disparo na direção dos dois, que atingiu o peito do suspeito, fazendo com que os dois caíssem no chão. Os suspeitos começaram a fugir, mas o atingido caiu na calçada e morreu em seguida. Já o outro, conseguiu fugir do local.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, por nota, que o caso foi registrado como latrocínio, seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. “Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada”, concluiu.

Atualização

09/02/2021 - 10:28
Após a publicação da reportagem, as polícias Civil e Militar enviaram notas com detalhes sobre o local e a dinâmica do crime. O texto foi atualizado com as informações. 

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