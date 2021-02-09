Gerente é feita refém e leva coronhadas em assalto a loja na Vila Rubim

Funcionária de loja foi agredida dentro do estabelecimento na Vila Rubim Crédito: Vitor Jubini

TV Gazeta, pelo menos um homem armado entrou na loja, rendeu os trabalhadores, incluindo a gerente, e a agrediu violentamente com coronhadas na cabeça. A gerente de uma loja de móveis e eletrodomésticos localizada na Vila Rubim , em Vitória , viveu momentos de desespero durante um assalto ao estabelecimento comercial ocorrido no fim da manhã desta terça-feira (09). Segundo relatos de funcionários da loja ao repórter Aurélio de Freitas, da, pelo menos um homem armado entrou na loja, rendeu os trabalhadores, incluindo a gerente, e a agrediu violentamente com coronhadas na cabeça.

Ainda de acordo com os relatos dos trabalhadores, o assaltante os obrigou a irem para o fundo da loja e lá cometeu a agressão contra a gerente. Uma familiar dela contou à reportagem que a trabalhadora ficou bastante machucada e recebeu atendimento ainda no interior do estabelecimento. Após a ação criminosa, as portas da loja foram baixadas pelos funcionários e o atendimento ao público está suspenso.

A polícia está no local e iniciou as buscas pelo assaltante armado, que conseguiu fugir. Ao menos outros dois homens teriam participado da ação, segundo as informações repassadas pelos funcionários aos policiais. Viaturas, inclusive, fazem buscas pela região do Centro da Capital atrás dos suspeitos. Um funcionário conseguiu acionar a PM, que rapidamente chegou ao local e efetuou a prisão de dois suspeitos.

A polícia está analisando as imagens de videomonitoramento para identificar o homem que praticou o assalto e fugiu. Não foi informado se o fugitivo conseguiu levar valores da loja assaltada.

POLÍCIA MILITAR

Demanda, a assessoria da Polícia Militar informou, em nota, que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de roubo em um estabelecimento comercial no Centro, em Vitória, na manhã desta terça-feira (09). No local, os militares encontraram dois indivíduos com as características compatíveis dos assaltantes, mas, ao verificar com os sete funcionários que estavam presos dentro de um depósito do estabelecimento, foram informados que não eram as mesmas pessoas. Os suspeitos foram liberados. As vítimas tiveram objetos roubados e foram orientadas a registrar o fato em alguma delegacia. O gerente da loja não soube precisar o que havia sido roubado.

CELULARES LEVADOS

Alguns funcionários relataram à reportagem da TV Gazeta que tiveram os celulares pessoais levados pelos criminosos. Além destes telefones, os colaboradores do comércio também deram falta de aparelhos que estavam no mostruário da loja.