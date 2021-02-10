Polícia Federal apreende drogas sintéticas em ofensiva contra o tráfico no ES

Uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (10) por 18 agentes da Polícia Federal na Grande Vitória resultou na prisão de uma pessoa em flagrante. Na ocasião também foi gerado um termo circunstanciado em função de drogas encontradas com os envolvidos. A ofensiva contra o tráfico de entorpecentes, batizada de "Faraó", foi deflagrada nos municípios de Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra.
A operação policial da PF teve como objetivo combater o tráfico de drogas sintéticas e dar cumprimento a 4 (quatro) mandados de busca e apreensão e 3 (três) mandados de prisão temporária. A ação desta manhã é um desmembramento de uma investigação anterior em que foi identificada uma rede de fornecimento de drogas sintéticas e medicamentos anabolizantes. As investigações agora prosseguem com a análise do material apreendido.
ECSTASY
Entre os entorpecentes encontrados estão comprimidos de ecstasy, além de balança de precisão e ainda material para o embalo dos produtos. Os investigados responderão pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão. A Polícia Federal não informou a inidentidade dos envolvidos nem a quantidade de drogas apreendidas na Operação Faraó.