Polícia Federal apreende drogas sintéticas em ofensiva contra o tráfico no ES

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão os policiais federais apreenderam uma pequena quantidade de drogas sintéticas e materiais para o embalo dos produtos

A operação policial da PF teve como objetivo combater o tráfico de drogas sintéticas e dar cumprimento a 4 (quatro) mandados de busca e apreensão e 3 (três) mandados de prisão temporária. A ação desta manhã é um desmembramento de uma investigação anterior em que foi identificada uma rede de fornecimento de drogas sintéticas e medicamentos anabolizantes. As investigações agora prosseguem com a análise do material apreendido.