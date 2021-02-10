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Operação Faraó

Polícia Federal apreende drogas sintéticas em ofensiva contra o tráfico no ES

A ofensiva policial foi realizada na Grande Vitória na manhã desta quarta-feira (10) e cumpriu mandados de busca e apreensão. Uma pessoa foi detida em flagrante. Também foram apreendidos comprimidos de ecstasy e materiais para embalo
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

10 fev 2021 às 11:46

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 11:46

Drogas
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão os policiais federais apreenderam uma pequena quantidade de drogas sintéticas e materiais para o embalo dos produtos Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (10) por 18 agentes da Polícia Federal na Grande Vitória resultou na prisão de uma pessoa em flagrante. Na ocasião também foi gerado um termo circunstanciado em função de drogas encontradas com os envolvidos. A ofensiva contra o tráfico de entorpecentes, batizada de "Faraó", foi deflagrada nos municípios de Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra.

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A operação policial da PF teve como objetivo combater o tráfico de drogas sintéticas e dar cumprimento a 4 (quatro) mandados de busca e apreensão e 3 (três) mandados de prisão temporária. A ação desta manhã é um desmembramento de uma investigação anterior em que foi identificada uma rede de fornecimento de drogas sintéticas e medicamentos anabolizantes. As investigações agora prosseguem com a análise do material apreendido.

ECSTASY

Entre os entorpecentes encontrados estão comprimidos de ecstasy, além de balança de precisão e ainda material para o embalo dos produtos. Os investigados responderão pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão. A Polícia Federal não informou a inidentidade dos envolvidos nem a quantidade de drogas apreendidas na Operação Faraó.

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