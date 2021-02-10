Jovem é detido após roubar celulares na Praia do Canto, em Vitória

De acordo com o inspetor Leonardo Baêta, da Guarda Municipal, o jovem entrou na loja, que fica na Avenida Desembargador Santos Neves, e anunciou o assalto. Ele tentou fugir, mas foi encontrado pela equipe da Guarda ainda na Praia do Canto. "A gente estava na região e foi informado pela vítima do assalto. O indivíduo foi encontrado ainda na Praia do Canto e foi abordado. Ele foi reconhecido pela vítima e os celulares foram recuperados", disse.