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Assalto

Jovem é detido após roubar celulares na Praia do Canto, em Vitória

Suspeito de 18 anos estava com uma arma falsa e chegou a ameaçar a proprietária do estabelecimento; ele tentou fugir, mas foi detido ainda na Praia do Canto
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 fev 2021 às 22:59

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 22:59

Jovem de 18 anos foi preso após roubar dois celulares de loja na Praia do Canto
Jovem de 18 anos foi preso após roubar dois celulares de loja na Praia do Canto Crédito: Divulgação/GMV
Um jovem de 18 anos foi detido pela Guarda Municipal após roubar dois celulares de uma loja de equipamentos de fotografia no bairro Praia do Canto, em Vitória, na noite desta terça-feira (9). Ele estava com uma arma falsa e chegou a ameaçar uma mulher, que era proprietária do estabelecimento.
De acordo com o inspetor Leonardo Baêta, da Guarda Municipal, o jovem entrou na loja, que fica na Avenida Desembargador Santos Neves, e anunciou o assalto. Ele tentou fugir, mas foi encontrado pela equipe da Guarda ainda na Praia do Canto. "A gente estava na região e foi informado pela vítima do assalto. O indivíduo foi encontrado ainda na Praia do Canto e foi abordado. Ele foi reconhecido pela vítima e os celulares foram recuperados", disse.
Ainda segundo o inspetor Baêta, o jovem foi levado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vitória.

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