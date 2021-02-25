Jovem de 22 anos é assassinado em Linhares, no Norte do ES

Um jovem de 22 anos, identificado como Marlon Alves Nascimento, foi morto com um tiro na noite desta quarta-feira (24), no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas veio a óbito e o corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) do município.
Segundo Fabrício Lucindo, delegado de Linhares, os policiais civis foram até o local na manhã desta quinta-feira (25) iniciar as investigações sobre o fato e descobrir o autor do crime. Por enquanto, segundo Fabrício, ninguém foi preso.
OUTROS JOVENS ASSASSINADOS ESTA SEMANA
Desde domingo (21), outros jovens foram assassinados no Norte do Espírito Santo. Em Pinheiros, foram registradas duas mortes em menos de seis horas, uma das vítimas é um adolescente, segundo a Polícia Civil.
Já em Sooretama, um outro adolescente, de 15 anos, também foi morto, desta vez após um confronto com a Policia Militar.