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Norte do ES

Adolescente de 15 anos morre após trocar tiros com a PM em Sooretama

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento no Pronto Atendimento do munícipio
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

24 fev 2021 às 19:04

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 19:04

Polícia Militar de Sooretama
Polícia Militar de Sooretama Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução
Um adolescente de 15 anos morreu após confronto armado com policiais militares em Sooretama, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (24). 
Segundo a PM, os militares receberam denúncias de que estavam ocorrendo tiros na região conhecida como Matinha, nas imediações do bairro Salvador. Quando os militares chegaram ao local, foram recebidos a tiros por seis jovens.

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Os policiais revidaram os tiros e um dos disparos acabou atingindo o adolescente de 15 anos. Segundo a PM, ele caiu no chão segurando uma arma. Os outros suspeitos fugiram para uma plantação de eucalipto e não foram alcançados.
Ainda de acordo com a PM, os militares realizaram socorro do adolescente, mas ele não resistiu e chegou morto ao Pronto Atendimento de Sooretama.
Segundo a PM, a vítima chegou morta ao PA de Sooretama
Segundo a PM, a vítima chegou morta ao PA de Sooretama Crédito: TV Gazeta Norte/ Reprodução
A PM informou ainda que além da arma, com quatro munições intactas e duas deflagradas,  o adolescente estava com uma cartela contendo mais três munições e um pino de cocaína. Os materiais apreendidos foram entregues na 16ª Delegacia Regional de Linhares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama. A arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Criminalística, juntamente com as munições. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser feito o exame cadavérico.

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