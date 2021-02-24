Adolescente de 15 anos morre após trocar tiros com a PM em Sooretama

Um adolescente de 15 anos morreu após confronto armado com policiais militares em Sooretama, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (24).
Segundo a PM, os militares receberam denúncias de que estavam ocorrendo tiros na região conhecida como Matinha, nas imediações do bairro Salvador. Quando os militares chegaram ao local, foram recebidos a tiros por seis jovens.
Os policiais revidaram os tiros e um dos disparos acabou atingindo o adolescente de 15 anos. Segundo a PM, ele caiu no chão segurando uma arma. Os outros suspeitos fugiram para uma plantação de eucalipto e não foram alcançados.
Ainda de acordo com a PM, os militares realizaram socorro do adolescente, mas ele não resistiu e chegou morto ao Pronto Atendimento de Sooretama.
A PM informou ainda que além da arma, com quatro munições intactas e duas deflagradas, o adolescente estava com uma cartela contendo mais três munições e um pino de cocaína. Os materiais apreendidos foram entregues na 16ª Delegacia Regional de Linhares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama. A arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Criminalística, juntamente com as munições. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser feito o exame cadavérico.