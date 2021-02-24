Secretaria de igreja em Guarapari é arrombada e tem eletrônicos e dinheiro furtados

O criminoso ainda conseguiu levar dinheiro proveniente de doações, dízimo e rifas. Ele entrou pelo espaço para o aparelho de ar condicionado Crédito: Divulgação/Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro de A reforma da, no Centro de Guarapari , vai demorar um pouco mais do que o previsto para ser concluída. O motivo não é atraso nas intervenções ou no fornecimento de material. Entre o fim da noite desta terça-feira (23) e o começo da madrugada de quarta-feira (24), o contêiner onde funciona provisoriamente a secretaria da antiga igreja matriz da cidade foi arrombado.

Entristecido com o arrombamento, o padre Diego Carvalho, de 37 anos e que está à frente da igreja há três anos, lamentou a violência que não poupa nem mesmo a "casa de Deus" e deu detalhes de como ocorreu a invasão, além dos prejuízos provocados pelo invasor.

"A gente fica muito triste porque nossa igreja está na reta final da reforma e agora fomos surpreendidos com este arrombamento. Pelas câmeras identificamos que a pessoa conseguiu entrar pelo espaço do aparelho do ar-condicionado e levou nosso notebook, um tablet e o celular que usamos para falar com os fiéis e também transmitir as missas pela internet", contou o religioso.

SUSPEITO EM AÇÃO

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Na gravação feita pelas câmeras da igreja e que foi entregue à polícia, o suspeito chega ao local pouco antes das 23 horas, observa a movimentação e se encaminha para a parte de trás do contêiner. Após sair da secretaria, ele sai caminhando normalmente, para em frente à igreja, dá meia-volta e vai embora.

Além dos equipamentos, o criminoso também conseguiu levar dinheiro em espécie proveniente de pagamento de dízimos, doações e rifas que a igreja promoveu para custear a obra. O padre não soube dizer o valor exato, pois estes valores ficavam trancados dentro de uma caixa lacrada e não era contado diariamente.

DUPLA PREOCUPAÇÃO

A preocupação do padre vai além dos itens subtraídos, pois no notebook havia anotações que vinham sendo digitalizadas há três anos e agora tudo pode ter se perdido. Já o tablet, adquirido recentemente, era por onde todo o sistema de som da igreja era controlado e ajustado.

O padre Diego Carvalho está à frente da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari, há pouco mais de 3 anos Crédito: Divulgação/Paróquia Nossa Senhora da Conceição

"Tudo referente às doações, dízimos, documentos da nossa paróquia estavam salvos neste computador. Estou preocupado com isso, pois nossa tesoureira estava já há muito tempo fazendo a transferência das informações dos papéis para o notebook, pois assim teríamos um melhor controle. E sem o tablet, o som das celebrações é prejudicado. Conseguimos com muito custo modernizar o sistema e ele era todo controlado por ele. Agora teremos de chamar a empresa que fez a instalação, que é de São Paulo, para ver o que é possível fazer e certamente teremos custos", detalhou o padre Diego.

Devido à reforma, que incluiu a área externa da paróquia, a igreja está "desprotegida", visto que as grades ainda não foram instaladas. O arrombamento do contêiner vai influenciar até nisto, pois parte da quantia levada pelo assaltante seria utilizada para pagar os R$ 23 mil orçados para o gradeamento do local.

Além de furtar valores em espécie e equipamentos, o homem revirou todas as gavetas, armários, jogou anotações no chão e só não levou o aparelho de ar-condicionado porque não conseguiu retirar condensador da parede, relatou o religioso.

LAMENTAÇÃO

Como não poderia deixar de ser, a comunidade lamentou o assalto à antiga matriz e muitos compareceram nesta manhã ao local em solidariedade. O arrombamento da Paróquia Nossa Senhora da Conceição é mais um na região, que acumula registros do tipo ainda que fique próximo de uma unidade da Polícia Militar e situada em uma região de intensa movimentação de pessoas.

Ao entrar no contêiner onde funciona a secretaria, o criminoso revirou os armários, gavetas e levou o notebook, tablet e um celular usado para transmitir as missas Crédito: Divulgação/Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Padre Diego salientou que policiais estiveram na igreja nesta manhã e um boletim de ocorrência foi feito para registrar o arrombamento. As imagens também serão entregues à polícia para que o indivíduo seja identificado.