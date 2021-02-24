Secretaria de igreja em Guarapari é arrombada e tem eletrônicos e dinheiro furtados

A reforma da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Guarapari, vai demorar um pouco mais do que o previsto para ser concluída. O motivo não é atraso nas intervenções ou no fornecimento de material. Entre o fim da noite desta terça-feira (23) e o começo da madrugada de quarta-feira (24), o contêiner onde funciona provisoriamente a secretaria da antiga igreja matriz da cidade foi arrombado.
Entristecido com o arrombamento, o padre Diego Carvalho, de 37 anos e que está à frente da igreja há três anos, lamentou a violência que não poupa nem mesmo a "casa de Deus" e deu detalhes de como ocorreu a invasão, além dos prejuízos provocados pelo invasor.
"A gente fica muito triste porque nossa igreja está na reta final da reforma e agora fomos surpreendidos com este arrombamento. Pelas câmeras identificamos que a pessoa conseguiu entrar pelo espaço do aparelho do ar-condicionado e levou nosso notebook, um tablet e o celular que usamos para falar com os fiéis e também transmitir as missas pela internet", contou o religioso.
SUSPEITO EM AÇÃO
Na gravação feita pelas câmeras da igreja e que foi entregue à polícia, o suspeito chega ao local pouco antes das 23 horas, observa a movimentação e se encaminha para a parte de trás do contêiner. Após sair da secretaria, ele sai caminhando normalmente, para em frente à igreja, dá meia-volta e vai embora.
Além dos equipamentos, o criminoso também conseguiu levar dinheiro em espécie proveniente de pagamento de dízimos, doações e rifas que a igreja promoveu para custear a obra. O padre não soube dizer o valor exato, pois estes valores ficavam trancados dentro de uma caixa lacrada e não era contado diariamente.
DUPLA PREOCUPAÇÃO
A preocupação do padre vai além dos itens subtraídos, pois no notebook havia anotações que vinham sendo digitalizadas há três anos e agora tudo pode ter se perdido. Já o tablet, adquirido recentemente, era por onde todo o sistema de som da igreja era controlado e ajustado.
"Tudo referente às doações, dízimos, documentos da nossa paróquia estavam salvos neste computador. Estou preocupado com isso, pois nossa tesoureira estava já há muito tempo fazendo a transferência das informações dos papéis para o notebook, pois assim teríamos um melhor controle. E sem o tablet, o som das celebrações é prejudicado. Conseguimos com muito custo modernizar o sistema e ele era todo controlado por ele. Agora teremos de chamar a empresa que fez a instalação, que é de São Paulo, para ver o que é possível fazer e certamente teremos custos", detalhou o padre Diego.
Devido à reforma, que incluiu a área externa da paróquia, a igreja está "desprotegida", visto que as grades ainda não foram instaladas. O arrombamento do contêiner vai influenciar até nisto, pois parte da quantia levada pelo assaltante seria utilizada para pagar os R$ 23 mil orçados para o gradeamento do local.
Além de furtar valores em espécie e equipamentos, o homem revirou todas as gavetas, armários, jogou anotações no chão e só não levou o aparelho de ar-condicionado porque não conseguiu retirar condensador da parede, relatou o religioso.
LAMENTAÇÃO
Como não poderia deixar de ser, a comunidade lamentou o assalto à antiga matriz e muitos compareceram nesta manhã ao local em solidariedade. O arrombamento da Paróquia Nossa Senhora da Conceição é mais um na região, que acumula registros do tipo ainda que fique próximo de uma unidade da Polícia Militar e situada em uma região de intensa movimentação de pessoas.
Padre Diego salientou que policiais estiveram na igreja nesta manhã e um boletim de ocorrência foi feito para registrar o arrombamento. As imagens também serão entregues à polícia para que o indivíduo seja identificado.
Procurada, a Polícia Militar respondeu, em nota, que foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma igreja no Centro, em Guarapari, na manhã desta quarta-feira (24). No local, um notebook, um celular e R$8000,00 em espécie haviam sido roubados. Não houve detidos e a vítima foi orientada a registrar o fato em alguma delegacia.