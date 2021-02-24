Homem é encontrado morto após tiroteio em Cariacica

Pelo menos dez homens encapuzados e fortemente armados cercaram o bairro Piranema, em Cariacica, por volta das 20h desta terça-feira (23), e promoveram um tiroteio durante a noite. A motivação para a ofensiva seria a disputa pelo tráfico de drogas na região e resultou na morte de uma pessoa.
Eles teriam chegado ao local por uma área de matagal, na localidade conhecida como "Buraco do Sapo". De acordo com a polícia, o tiroteio começou depois que os criminosos não encontraram, em uma das casas, a pessoa que seria o alvo deles. Os criminosos invadiram as casas de vários moradores, inclusive a de uma senhora que morava sozinha. Em vídeos gravados por eles, é possível ouvir o barulho dos tiros, inclusive de rajadas.
MORTE
A quantidade de disparos assustou os moradores e apenas cessou com a chegada da Polícia Militar. Quando a situação parecia já controlada e com o tiroteio encerrado, a policiais militares localizaram o corpo de um homem, que estava em cima de uma casa do bairro Piranema. Na vítima, identificada como Ângelo de Jesus Martins, foram encontrados ao menos sete perfurações causadas por balas de arma de fogo. O caso agora será investigado pela Divisão de Homicídios.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta