PM prende quatro suspeitos em tentativa de homicídio em Cariacica

Caso vai ser investigado pela DHPP de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Polícia Militar prendeu quatro suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio no bairro Novo Horizonte, em Cariacica , na tarde desta segunda-feira (22). De acordo com informações da PM, três pessoas foram baleadas. Na ocorrência também foram apreendidas três armas e cinco carregadores. Inicialmente a Polícia havia informado que tratavam-se apenas de dois suspeitos presos, mas o número foi atualizado no final da tarde.

De acordo com o capitão Santana, da Força Tática do 7° Batalhão, um dos baleados tem 19 anos de idade e conta com passagem por tráfico de drogas. "Também há informações que apontam ele como sendo o gerente do tráfico de Novo Horizonte. As outras duas vítimas são menores de idade e têm 14 e 16 anos. Eles foram encaminhados a um Pronto Atendimento em Viana", iniciou.

Com relação aos detidos, o primeiro deles tem 22 anos e é apontado como gerente do tráfico de Vale dos Reis e Novo Brasil. "Ele conta com várias passagens por tráfico, receptação, entre outros crimes. O segundo envolvido, de 23 anos, tem passagem por tráfico; e há ainda outro de 18 anos. Por fim, uma moça de 20 anos também foi conduzida à delegacia porque, na casa dela, onde estavam escondidos os suspeitos, foi encontrado um carregador", disse o capitão.

PM também apreendeu três armas e cinco carregadores Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo relatou o capitão, o crime se desdobrou em duas operações policiais. A primeira envolveu diretamente a tripla tentativa de homicídio, na qual três indivíduos foram atingidos e socorridos por populares. "No local havia o serviço de inteligência atuando, que recebeu informações de para onde teriam fugido os suspeitos, em Alto Mucuri. A partir daí foi organizada uma operação com viaturas do setor. Os agentes identificaram os suspeitos, tentaram aproximação, foram efetuados disparos e deu-se o confronto, em que ninguém foi atingido", acrescentou.

Além da apreensão de três pistolas, sendo uma de calibre .40 e duas de calibre 380, várias munições e carregadores, também foram apreendidos dois veículos, dentre eles um Fiat Siena com restrição de furto e roubo.

Demandada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Somente após a finalização das oitivas da ocorrência serão disponibilizadas informações do procedimento que será adotado pelo delegado.