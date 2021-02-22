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Bairro Novo Horizonte

PM prende quatro suspeitos em tentativa de homicídio em Cariacica

De acordo com informações da PM, três pessoas foram baleadas no bairro Novo Horizonte, na tarde desta segunda (22). Na ocorrência também foram apreendidas três armas e cinco carregadores

Publicado em 

22 fev 2021 às 16:16

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 16:16

Caso vai ser investigado pela DHPP de Cariacica
Caso vai ser investigado pela DHPP de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Polícia Militar prendeu quatro suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio no bairro Novo Horizonte, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (22). De acordo com informações da PM, três pessoas foram baleadas. Na ocorrência também foram apreendidas três armas e cinco carregadores. Inicialmente a Polícia havia informado que tratavam-se apenas de dois suspeitos presos, mas o número foi atualizado no final da tarde.
De acordo com o capitão Santana, da Força Tática do 7° Batalhão, um dos baleados tem 19 anos de idade e conta com passagem por tráfico de drogas. "Também há informações que apontam ele como sendo o gerente do tráfico de Novo Horizonte. As outras duas vítimas são menores de idade e têm 14 e 16 anos. Eles foram encaminhados a um Pronto Atendimento em Viana", iniciou. 
Com relação aos detidos, o primeiro deles tem 22 anos e é apontado como gerente do tráfico de Vale dos Reis e Novo Brasil. "Ele conta com várias passagens por tráfico, receptação, entre outros crimes. O segundo envolvido, de 23 anos, tem passagem por tráfico; e há ainda outro de 18 anos. Por fim, uma moça de 20 anos também foi conduzida à delegacia porque, na casa dela, onde estavam escondidos os suspeitos, foi encontrado um carregador", disse o capitão.
PM também apreendeu três armas e cinco carregadores Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Segundo relatou o capitão, o crime se desdobrou em duas operações policiais. A primeira envolveu diretamente a tripla tentativa de homicídio, na qual três indivíduos foram atingidos e socorridos por populares. "No local havia o serviço de inteligência atuando, que recebeu informações de para onde teriam fugido os suspeitos, em Alto Mucuri. A partir daí foi organizada uma operação com viaturas do setor. Os agentes identificaram os suspeitos, tentaram aproximação, foram efetuados disparos e deu-se o confronto, em que ninguém foi atingido", acrescentou.
Além da apreensão de três pistolas, sendo uma de calibre .40 e duas de calibre 380, várias munições e carregadores, também foram apreendidos dois veículos, dentre eles um Fiat Siena com restrição de furto e roubo.
Demandada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Somente após a finalização das oitivas da ocorrência serão disponibilizadas informações do procedimento que será adotado pelo delegado.

Atualização

22/02/2021 - 6:36
A PM deu mais informações sobre a ação. Inicialmente a Polícia havia informado que tratavam-se apenas de dois suspeitos presos, mas o número foi atualizado no final da tarde. O texto e o título foram atualizados.

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