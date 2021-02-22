Homem é assassinado em Pinheiros, no Norte do ES

Um homem foi morto na noite deste domingo (21), no bairro Santo Antônio, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada para ir ao local e averiguar o fato, mas nenhum suspeito foi encontrado.
Segundo informações da Polícia Militar, populares contaram que estavam em casa quando ouviram um barulho de tiro e depois perceberam que a vítima havia sido alvejada. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirma que está investigando o fato por meio da Delegacia de Polícia de Pinheiros e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone Disque-Denúncia 181.