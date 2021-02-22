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Violência

Homem é assassinado em Pinheiros, no Norte do ES

O caso aconteceu na noite deste domingo (21), no bairro Santo Antônio. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 fev 2021 às 12:32

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 12:32

Segurança - Policial militar
Homem é assassinado por arma de fogo em Pinheiros, Norte do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi morto na noite deste domingo (21), no bairro Santo Antônio, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada para ir ao local e averiguar o fato, mas nenhum suspeito foi encontrado.
Segundo informações da Polícia Militar, populares contaram que estavam em casa quando ouviram um barulho de tiro e depois perceberam que a vítima havia sido alvejada. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.

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Por meio de nota, a Polícia Civil afirma que está investigando o fato por meio da Delegacia de Polícia de Pinheiros e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone  Disque-Denúncia 181.

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