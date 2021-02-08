Chuva causa alagamentos em ruas de Pinheiros, no Norte do ES

A chuva que atinge o Espírito Santo (8) causou diversos pontos de alagamento em Pinheiros, no Norte do Estado, na tarde desta segunda-feira (8). Ruas do Centro do município ficaram com muita água, dificultando a passagem dos veículos. Vias de alguns bairros também registraram alagamentos.
De acordo com a prefeitura, apesar dos alagamentos, Pinheiros não teve registro de nenhuma família desabrigada ou desalojada. Ainda segundo com a administração municipal, os pontos de alagamentos estão sendo controlados.