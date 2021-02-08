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Chuva causa alagamentos em ruas de Pinheiros, no Norte do ES

Ruas do Centro do município ficaram com muita água, dificultando a passagem dos veículos. De acordo com a prefeitura, a cidade não teve registro de nenhuma família desabrigada ou desalojada

Publicado em 

08 fev 2021 às 18:03

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 18:03

A chuva que atinge o Espírito Santo (8) causou diversos pontos de alagamento em Pinheiros, no Norte do Estado, na tarde desta segunda-feira (8). Ruas do Centro do município ficaram com muita água, dificultando a passagem dos veículos. Vias de alguns bairros também registraram alagamentos.
De acordo com a prefeitura, apesar dos alagamentos, Pinheiros não teve registro de nenhuma família desabrigada ou desalojada. Ainda segundo com a administração municipal, os pontos de alagamentos estão sendo controlados. 
Ruas ficaram alagadas no Centro de Pinheiros
Ruas ficaram alagadas no Centro de Pinheiros Crédito: Reprodução

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