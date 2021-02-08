Chuva no ES: parte de telhado de quiosque desaba em praça de Linhares

As chuvas que atingem o Espírito Santo seguem causando estragos em diversas partes do Estado. Dessa vez o transtorno foi em Linhares, parte do telhado de um quiosque desabou, na praça do bairro Araçá, nesta segunda-feira (8). Ninguém ficou ferido.
A praça fica na frente de um ginásio. De acordo com a Defesa Civil de Linhares, uma equipe esteve no local e constatou que o alto volume de chuvas provocou a ocorrência.
Parte das telhas ficaram caídas no chão. O local foi isolado para evitar acidentes. Equipes também estiveram no local para avaliar a manutenção do quiosque.