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Chuva causa alagamento no bairro Vila Nova, em Santa Teresa

Vídeo feito na manhã deste domingo (7) mostra rua alagada, assessoria da prefeitura local afirma que o alagamento  escoou pela rede de drenagem da cidade
Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

07 fev 2021 às 16:25

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 16:25

Rua alagada em Santa Teresa
Rua alagada em Santa Teresa Crédito: Reprodução/Vídeo Leitor
As fortes chuvas deste domingo (07) causaram  alagamento em uma avenida do bairro Vila Nova, em Santa Teresa. Vídeo feito  por um morador da região mostra o acúmulo de água na via e as dificuldades enfrentadas por alguns motoristas para vencer a água.
A assessoria da Prefeitura de Santa Teresa confirmou, em nota, que o vídeo é deste domingo. "Hoje, dia 7 de fevereiro de 2021, na parte mais baixa do bairro Vila Nova, ocorreu maior concentração de água em um trecho de 50 metros da principal avenida, em decorrência das intensas chuvas",  informou.
A Defesa Civil do município informou, no entanto, que não houve ocorrências que "necessitasse de intervenção direta" e, em um outro  vídeo, mostrou que algumas horas depois toda água havia sido escoada pelo sistema de drenagem da cidade.

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