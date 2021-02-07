Chuva causa alagamento no bairro Vila Nova, em Santa Teresa

As fortes chuvas deste domingo (07) causaram alagamento em uma avenida do bairro Vila Nova, em Santa Teresa. Vídeo feito por um morador da região mostra o acúmulo de água na via e as dificuldades enfrentadas por alguns motoristas para vencer a água.
A assessoria da Prefeitura de Santa Teresa confirmou, em nota, que o vídeo é deste domingo. "Hoje, dia 7 de fevereiro de 2021, na parte mais baixa do bairro Vila Nova, ocorreu maior concentração de água em um trecho de 50 metros da principal avenida, em decorrência das intensas chuvas", informou.
A Defesa Civil do município informou, no entanto, que não houve ocorrências que "necessitasse de intervenção direta" e, em um outro vídeo, mostrou que algumas horas depois toda água havia sido escoada pelo sistema de drenagem da cidade.