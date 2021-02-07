Terminal de Itaparica: goteiras e alagamentos após reinauguração

Terminal de Itaparica com pontos de alagamento após chuva Crédito: Fernando Madeira

Terminal de Itaparica, em Vila Velha, reinaugurado há duas semanas , não resistiu à forte chuva da madrugada e da manhã deste domingo (07). Passageiros que passaram pelo local precisaram se equilibrar entre poças d'água que se acumularam nos pontos de acesso aos ônibus. A água da chuva escorria por algumas colunas e outras apresentaram goteiras.

As colunas localizadas do lado esquerdo do terminal, considerando quem está saindo do local, foram isoladas com fitas. As do lado direito não tinham a sinalização. Mas o vazamento foi verificado nos dois lados.

As colunas foram construídas para escoar a água da chuva por um cano, mas não foi isso que aconteceu. A Gazeta esteve no local e registrou vídeos e fotos que demonstram os vazamentos. O resultado foi a formação de grandes poças d'água, que causaram transtornos para os usuários.

A reportagem procurou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela construção do terminal, e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES), mas até a publicação deste texto não obteve respostas.

CREA VAI FAZER VISTORIA NA ESTRUTURA

Diante dos vazamentos na estrutura reinaugurada, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-ES) afirmou que na manhã de segunda-feira (8) vai fazer uma vistoria no local. Será realizada, de acordo com a instituição, uma vistoria fiscal para análise da documentação e uma vistoria das condições da estrutura.

HISTÓRICO DE PROBLEMAS

O Terminal de Itaparica, entregue em 2009, custou R$ 12 milhões aos cofres públicos. Em julho de 2018, o terminal foi interditado após uma vistoria encontrar irregularidades na estrutura que ameaçavam a segurança dos passageiros. Na época, cerca de 45 mil pessoas passavam pelo local diariamente, nas 33 linhas de ônibus que paravam ali.

Terminal de Itaparica com pontos de alagamento após chuva

Com a interdição, as linhas tiveram de ser transferidas para outros terminais, o que causou transtorno para os usuários.

O prazo prometido de entrega da estrutura reformada era em 2019, mas o prazo foi adiado por duas vezes. O antigo teto foi demolido ainda em novembro de 2019, a pedido do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo, após consulta com um perito.

O projeto era colocar lonas tensionadas para maior conforto térmico e proteção em épocas de chuva. Mais de um ano depois, em dezembro de 2020, essa cobertura que estava sendo instalada cedeu com o acúmulo de água da chuva. Após dois anos de obras, no dia 22 de janeiro de 2021, o governo inaugurou a nova estrutura.