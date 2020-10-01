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Novo prazo

Fim das obras do Terminal de Itaparica é adiado para final de 2020

Após promessa de conclusão em agosto e, em seguida, outubro, governo ampliou o prazo mais uma vez. O terminal localizado em Vila Velha está fechado desde julho de 2018, devido ao comprometimento da estrutura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 17:14

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 17:14

Vila Velha - ES - Obras no Terminal de Itaparica
Vila Velha - ES - Obras no Terminal de Itaparica Crédito: Vitor Jubini
Os passageiros que aguardam a abertura do Terminal de Itaparica desde 2018 precisarão esperar mais tempo para voltar ao local. Nesta quinta-feira (1), o Governo do Estado anunciou que a entrega das obras só deverá ocorrer no final de 2020. Anteriormente, a previsão de conclusão das obras do terminal em agosto foi adiada para outubro deste ano. Agora, o novo prazo do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) é para o o final deste ano, sem uma data específica. O terminal localizado em Vila Velha foi interditado em julho de 2018, devido ao comprometimento da estrutura, como apontou laudo na época.
No anúncio feito pelas redes sociais, o Governo do Espírito Santo diz que o DER "segue empenhado nas obras de reconstrução do Terminal de Itaparica". Segundo as informações, estão em execução o içamento dos mastros, serviços de fixação das bases e topos das gaiolas nos pilares, cortes para passagem de canaflex para novas instalações elétricas, polimento de granilite e assentamento das pastilhas nas guaritas e bilheterias.

A CRONOLOGIA DA HISTÓRIA

O Terminal de Itaparica foi fechado em julho de 2018, quando uma perícia contratada pela Ceturb/ES apontou indícios de subdimensionamento estrutural em relação ao projeto e estado crítico de corrosão nas peças estruturais. A cobertura da unidade foi demolida. O laudo orientou, à época, a interdição imediata do terminal, o que ocorreu no dia 28 de julho daquele ano.
Cerca de 45 mil passageiros de 33 linhas que foram remanejadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes foram afetados com a interdição. Esses outros dois terminais também sofreram impactos por absorver esses outros usuários.
Em novembro de 2018, o teto foi demolido após solicitação do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes), que havia conversado com um perito. O projeto custou R$ 117 mil e o contrato de demolição custou R$466 mil. 
As obras foram anunciadas em dezembro de 2019, mas a previsão era de que só começariam mesmo em 2020. Segundo o Iopes, a obra no local incluiria a troca de instalação elétrica, da rede de captação de água de chuva e a reforma dos banheiros, além da nova cobertura, de lona tensionada, que daria mais conforto térmico para os passageiros. A obra esperada tinha valor médio de R$ 9 milhões, segundo divulgado na época.
A nova cobertura do local, que inicialmente estava prevista para chegar ao Estado em maio de 2020, teve data adiada devido a dificuldades de trabalho diante da pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) afirmou que a estrutura deveria chegar no fim de junho e o terminal ficaria pronto no final de agosto de 2020.
Em julho, o diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto, explicou que, além da cobertura, funcionários do órgão trabalhavam no local fazendo toda a revisão da estrutura. Segundo ele, instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias estavam sendo concluídas, junto de uma nova pavimentação para o trânsito dos coletivos. Um acesso também será aberto nos fundos do terminal, para uma nova rua a ser implantada pela prefeitura de Vila Velha.
Em agosto, a obra recebeu um novo prazo do governo: deveria ser finalizada em outubro de 2020.  Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), a estrutura de cobertura, que dará proteção aos passageiros e trabalhadores que utilizarão o espaço, já tinha começado a chegar para ser implantada. 
Feita de uma estrutura metálica, a cobertura estava sendo produzida fora do Estado, e a indústria responsável é a mesma que fez a cobertura do Maracanã, no Rio de Janeiro. Segundo o DER-ES, para a produção, são necessários alguns materiais, que atrasaram por problemas de transporte devido à pandemia e isolamento social. Ao todo, o custo da obra está estimado em R$ 12 milhões.

Veja como vai ficar o Terminal de Itaparica após obras

Em outubro, o governo adiou novamente o prazo e prometeu a conclusão das obras no Terminal de Itaparica até o final de 2020, mas não especificou uma data.
A Ceturb informou que a operação das cerca de 30 linhas no Terminal Itaparica voltará ao normal assim que a obra for concluída e entregue. Atualmente, o terminal fechado faz com que cerca de 45 mil passageiros tenham que seguir um caminho diferente do usual para chegar e voltar de seus destinos todos os dias. Ao todo, 33 linhas que operavam no local foram remanejados para os terminais de Vila Velha e do Ibes.

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