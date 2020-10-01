Fim das obras do Terminal de Itaparica é adiado para final de 2020

Vila Velha - ES - Obras no Terminal de Itaparica Crédito: Vitor Jubini

No anúncio feito pelas redes sociais, o Governo do Espírito Santo diz que o DER "segue empenhado nas obras de reconstrução do Terminal de Itaparica". Segundo as informações, estão em execução o içamento dos mastros, serviços de fixação das bases e topos das gaiolas nos pilares, cortes para passagem de canaflex para novas instalações elétricas, polimento de granilite e assentamento das pastilhas nas guaritas e bilheterias.

A CRONOLOGIA DA HISTÓRIA

julho de 2018, quando O Terminal de Itaparica foi fechado em, quando uma perícia contratada pela Ceturb/ES apontou indícios de subdimensionamento estrutural em relação ao projeto e estado crítico de corrosão nas peças estruturais. A cobertura da unidade foi demolida. O laudo orientou, à época, a interdição imediata do terminal, o que ocorreu no dia 28 de julho daquele ano.

Cerca de 45 mil passageiros de 33 linhas que foram remanejadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes foram afetados com a interdição. Esses outros dois terminais também sofreram impactos por absorver esses outros usuários.

Em novembro de 2018, o teto foi demolido após solicitação do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes), que havia conversado com um perito. O projeto custou R$ 117 mil e o contrato de demolição custou R$466 mil.

dezembro de 2019, mas a previsão era de que só começariam mesmo em 2020. Segundo o Iopes, a obra no local incluiria a troca de instalação elétrica, da rede de captação de água de chuva e a reforma dos banheiros, além da nova cobertura, de lona tensionada, que daria mais conforto térmico para os passageiros. A obra esperada tinha As obras foram anunciadas em, mas a previsão era de que só começariam mesmo em 2020. Segundo o Iopes, a obra no local incluiria a troca de instalação elétrica, da rede de captação de água de chuva e a reforma dos banheiros, além da nova cobertura, de lona tensionada, que daria mais conforto térmico para os passageiros. A obra esperada tinha valor médio de R$ 9 milhões, segundo divulgado na época

maio de 2020, teve data adiada devido a dificuldades de trabalho diante da pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) afirmou que a estrutura deveria chegar no fim de junho e o terminal ficaria pronto A nova cobertura do local, que inicialmente estava prevista para chegar ao Estado em, teve data adiada devido a dificuldades de trabalho diante da pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) afirmou que a estrutura deveria chegar no fim de junho e o terminal ficaria pronto no final de agosto de 2020

Em julho, o diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto, explicou que, além da cobertura, funcionários do órgão trabalhavam no local fazendo toda a revisão da estrutura . Segundo ele, instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias estavam sendo concluídas, junto de uma nova pavimentação para o trânsito dos coletivos. Um acesso também será aberto nos fundos do terminal, para uma nova rua a ser implantada pela prefeitura de Vila Velha.

Em agosto, a obra recebeu um novo prazo do governo: deveria ser finalizada em outubro de 2020. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), a estrutura de cobertura, que dará proteção aos passageiros e trabalhadores que utilizarão o espaço, já tinha começado a chegar para ser implantada.

Feita de uma estrutura metálica, a cobertura estava sendo produzida fora do Estado, e a indústria responsável é a mesma que fez a cobertura do Maracanã, no Rio de Janeiro. Segundo o DER-ES, para a produção, são necessários alguns materiais, que atrasaram por problemas de transporte devido à pandemia e isolamento social. Ao todo, o custo da obra está estimado em R$ 12 milhões.

Veja como vai ficar o Terminal de Itaparica após obras

Em outubro, o governo adiou novamente o prazo e prometeu a conclusão das obras no Terminal de Itaparica até o final de 2020, mas não especificou uma data.