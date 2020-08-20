Governador visita obra do Terminal de Itaparica e mostra foto de projeto

Foto de projeto do novo Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Reprodução / Twitter de Renato Casagrande

O governador do Espírito Santo Renato Casagrande , disse nesta quinta-feira (20) que visitou a obra do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, e que ele será entregue ainda este ano. A estrutura está desativada desde 2018.

A informação foi publicada pelo perfil do governador no Twitter. Também foi divulgada uma foto do projeto do terminal. "Visitamos as obras do terminal de Itaparica (VV). Este ano devolveremos a população a estrutura que está desativada desde 2017 causando transtornos a muitos usuários do transporte público", informou Casagrande na publicação.

Visitamos as obras do terminal de Itaparica(VV). Este ano devolveremos a população a estrutura que está desativada desde 2017 causando transtornos a muitos usuários do transporte público. Abaixo uma perspectiva de como ficará a obra pronta. pic.twitter.com/nw82dWoT6u — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 20, 2020

Entregue em 2009, o Terminal de Itaparica custou cerca de R$ 12 milhões. Ele foi interditado em julho de 2018 após uma vistoria que constatou irregularidades na estrutura e poderia comprometer a segurança dos passageiros.

O terminal funcionava com 32 linhas de ônibus com movimentação de 45 mil pessoas que passavam por lá todos os dias durante a semana e 18 mil durante o final de semana.

Com a interdição, as linhas do terminal foram transferidas para outros pontos, o que gerou transtorno para os usuários do serviço. As principais reclamações eram a distância de outros terminais, o tempo de deslocamento e de espera pelos coletivos.

Bom Dia ES flagrou vasos sanitários  cheios de água parada  acumulados no terminal. Na época, o diretor do DER disse que iria comunicar a empresa responsável para recolher o material e Em abril deste ano, o drone doflagrou vasos sanitários  cheios de água parada  acumulados no terminal. Na época, o diretor do DER disse que iria comunicar a empresa responsável para recolher o material e havia dado prazo para entregar a obra no mês de agosto