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Em Vila Velha

Governador visita obra do Terminal de Itaparica e mostra foto de projeto

A informação foi publicada pelo perfil do governador Renato Casagrande no Twitter, na manhã desta quinta-feira (20). Estrutura está interditada desde julho de 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 10:26

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 10:26

Foto de projeto do novo Terminal de Itaparica, em Vila Velha
Foto de projeto do novo Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Reprodução / Twitter de Renato Casagrande
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande, disse nesta quinta-feira (20) que visitou a obra do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, e que ele será entregue ainda este ano. A estrutura está desativada desde 2018.
A informação foi publicada pelo perfil do governador no Twitter. Também foi divulgada uma foto do projeto do terminal. "Visitamos as obras do terminal de Itaparica (VV). Este ano devolveremos a população a estrutura que está desativada desde 2017 causando transtornos a muitos usuários do transporte público", informou Casagrande na publicação.
Entregue em 2009, o Terminal de Itaparica custou cerca de R$ 12 milhões. Ele foi interditado em julho de 2018 após uma vistoria que constatou irregularidades na estrutura e poderia comprometer a segurança dos passageiros.
Inicialmente, a previsão de reabertura era 2019. No início deste mês, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) disse em entrevista à reportagem de A Gazeta que a obra do terminal seria entregue em outubro deste ano.

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O terminal funcionava com 32 linhas de ônibus com movimentação de 45 mil pessoas que passavam por lá todos os dias durante a semana e 18 mil durante o final de semana.
Com a interdição, as linhas do terminal foram transferidas para outros pontos, o que gerou transtorno para os usuários do serviço. As principais reclamações eram a distância de outros terminais, o tempo de deslocamento e de espera pelos coletivos.
Em abril deste ano, o drone do Bom Dia ES flagrou vasos sanitários  cheios de água parada  acumulados no terminal. Na época, o diretor do DER disse que iria comunicar a empresa responsável para recolher o material e havia dado prazo para entregar a obra no mês de agosto.
Com informações do G1ES

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