Governador visita obra do Terminal de Itaparica e mostra foto de projeto

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse nesta quinta-feira (20) que visitou a obra do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, e que ele será entregue ainda este ano. A estrutura está desativada desde 2018.
A informação foi publicada pelo perfil do governador no Twitter. Também foi divulgada uma foto do projeto do terminal. "Visitamos as obras do terminal de Itaparica (VV). Este ano devolveremos a população a estrutura que está desativada desde 2017 causando transtornos a muitos usuários do transporte público", informou Casagrande na publicação.
Entregue em 2009, o Terminal de Itaparica custou cerca de R$ 12 milhões. Ele foi interditado em julho de 2018 após uma vistoria que constatou irregularidades na estrutura e poderia comprometer a segurança dos passageiros.
Inicialmente, a previsão de reabertura era 2019. No início deste mês, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) disse em entrevista à reportagem de A Gazeta que a obra do terminal seria entregue em outubro deste ano.
O terminal funcionava com 32 linhas de ônibus com movimentação de 45 mil pessoas que passavam por lá todos os dias durante a semana e 18 mil durante o final de semana.
Com a interdição, as linhas do terminal foram transferidas para outros pontos, o que gerou transtorno para os usuários do serviço. As principais reclamações eram a distância de outros terminais, o tempo de deslocamento e de espera pelos coletivos.
Em abril deste ano, o drone do Bom Dia ES flagrou vasos sanitários cheios de água parada acumulados no terminal. Na época, o diretor do DER disse que iria comunicar a empresa responsável para recolher o material e havia dado prazo para entregar a obra no mês de agosto.
Com informações do G1ES