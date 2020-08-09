Obra do Terminal de Itaparica deve ser entregue em outubro, diz DER

Novo prazo informado pelo governo indica que obras no Terminal de Itaparica serão concluídas em outubro Crédito: Vitor Jubini

Feita de uma estrutura metálica, a cobertura estava sendo produzida fora do Estado, e a indústria responsável é a mesma que fez a cobertura do Maracanã, no Rio de Janeiro. Para a produção, são necessários alguns materiais, que atrasaram por problemas de transporte devido à pandemia e isolamento social. Ao todo, o custo da obra está estimado em R$ 12 milhões. Ela foi anunciada em dezembro de 2019.

Em julho, o diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto, explicou que, além da cobertura, funcionários do órgão trabalhavam no local fazendo toda a revisão da estrutura. Segundo ele, instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias estão sendo concluídas, junto de uma nova pavimentação para o trânsito dos coletivos. Um acesso também será aberto nos fundos do terminal, para uma nova rua a ser implantada pela prefeitura de Vila Velha.

A Ceturb informou que a operação das cerca de 30 linhas no Terminal Itaparica voltará ao normal, assim que a obra for concluída e entregue. Atualmente, o terminal fechado faz com que cerca de 45 mil passageiros tenham que seguir um caminho diferente do usual para chegar e voltar de seus destinos todos os dias. Ao todo, 33 linhas que operavam no local foram remanejados para os terminais de Vila Velha e do Ibes.

O Terminal de Itaparica foi fechado em julho de 2018, quando uma perícia contratada pela Ceturb/ES apontou indícios de subdimensionamento estrutural em relação ao projeto e estado crítico de corrosão nas peças estruturais. A cobertura da unidade foi demolida. O laudo orientou, à época, a interdição imediata do terminal.