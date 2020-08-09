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Novo prazo

Obra do Terminal de Itaparica deve ser entregue em outubro, diz DER

A nova cobertura do local demorou mais tempo que o previsto por conta da pandemia. Com terminal fechado desde julho de 2018, 45 mil passageiros são impactados diariamente

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2020 às 16:57
Vila Velha - ES - Obras no Terminal de Itaparica
Novo prazo informado pelo governo indica que obras no Terminal de Itaparica serão concluídas em outubro Crédito: Vitor Jubini
A obra do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, que está sem funcionar desde julho de 2018, recebeu um novo prazo do governo, e deverá ser finalizada em outubro, segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES). O último prazo dado pelo governo do Estado foi de entrega para o final de agosto. De acordo com o órgão, a estrutura de cobertura, que dará proteção aos passageiros e trabalhadores que utilizarão o espaço, já começou a chegar para ser implantada. 
Feita de uma estrutura metálica, a cobertura estava sendo produzida fora do Estado, e a indústria responsável é a mesma que fez a cobertura do Maracanã, no Rio de Janeiro. Para a produção, são necessários alguns materiais, que atrasaram por problemas de transporte devido à pandemia e isolamento social. Ao todo, o custo da obra está estimado em R$ 12 milhões. Ela foi anunciada em dezembro de 2019.
Em julho, o diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto, explicou que, além da cobertura, funcionários do órgão trabalhavam no local fazendo toda a revisão da estrutura. Segundo ele, instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias estão sendo concluídas, junto de uma nova pavimentação para o trânsito dos coletivos. Um acesso também será aberto nos fundos do terminal, para uma nova rua a ser implantada pela prefeitura de Vila Velha.
A Ceturb informou que a operação das cerca de 30 linhas no Terminal Itaparica voltará ao normal, assim que a obra for concluída e entregue. Atualmente, o terminal fechado faz com que cerca de 45 mil passageiros tenham que seguir um caminho diferente do usual para chegar e voltar de seus destinos todos os dias. Ao todo, 33 linhas que operavam no local foram remanejados para os terminais de Vila Velha e do Ibes.
O Terminal de Itaparica foi fechado em julho de 2018, quando uma perícia contratada pela Ceturb/ES apontou indícios de subdimensionamento estrutural em relação ao projeto e estado crítico de corrosão nas peças estruturais. A cobertura da unidade foi demolida. O laudo orientou, à época, a interdição imediata do terminal.

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