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"Harmonia IX"

Embarcação naufraga na Baía de Vitória, próximo ao Terminal Vila Velha

A Marinha informou que a pessoa que estava na embarcação, ao chegar à Capitania dos Portos, foi submetida à avaliação do Samu e passa bem

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 20:09
Tripulante de embarcação que naufragou foi levado para a Capitania dos Portos do ES
Tripulante de embarcação que naufragou foi levado para a Capitania dos Portos do ES Crédito: Reprodução | Capitania dos Portos
Uma pequena embarcação, chamada "Harmonia IX", naufragou no final da tarde desta terça-feira (22), na Baía de Vitória, próximo ao Penedo e ao Terminal Vila Velha (TVV). De acordo com informações da Marinha do Brasil, o único tripulante a bordo foi imediatamente resgatado por uma embarcação da Praticagem, sendo conduzido pela equipe de Busca e Salvamento até a Capitania dos Portos do Espírito Santo, onde recebeu atendimento e passa bem.
Embarcação naufraga na Baía de Vitória, próximo ao Terminal Vila Velha
De acordo com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), o homem usava colete salva-vidas quando foi resgatado e o barco foi rebocado. Além disso, o episódio foi acompanhado pelo VTS do Porto de Vitória - sistema de controle e segurança da navegação no Canal - que acionou a Capitania dos Portos. Um navio que manobrava para atracar precisou aguardar cerca de 30 minutos para que a ação fosse concluída. Depois disso, a operação portuária seguiu normalmente.
Em nota, a Marinha informou que a pessoa que estava na embarcação, ao chegar à Capitania dos Portos, foi submetida à avaliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Veja a nota na íntegra:
"O tripulante encontrava-se em boas condições de saúde e passa bem. A embarcação foi reflutuada logo em seguida pelo TVV e a CPES informa que não há prejuízo para a navegação local.
As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas em Inquérito Administrativo instaurado pela Marinha do Brasil.
Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54.
Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da comunidade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS".

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