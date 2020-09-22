Tripulante de embarcação que naufragou foi levado para a Capitania dos Portos do ES Crédito: Reprodução | Capitania dos Portos

Uma pequena embarcação, chamada "Harmonia IX", naufragou no final da tarde desta terça-feira (22), na Baía de Vitória, próximo ao Penedo e ao Terminal Vila Velha (TVV). De acordo com informações da Marinha do Brasil, o único tripulante a bordo foi imediatamente resgatado por uma embarcação da Praticagem, sendo conduzido pela equipe de Busca e Salvamento até a Capitania dos Portos do Espírito Santo, onde recebeu atendimento e passa bem.

Your browser does not support the audio element. Embarcação naufraga na Baía de Vitória, próximo ao Terminal Vila Velha

De acordo com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) , o homem usava colete salva-vidas quando foi resgatado e o barco foi rebocado. Além disso, o episódio foi acompanhado pelo VTS do Porto de Vitória - sistema de controle e segurança da navegação no Canal - que acionou a Capitania dos Portos. Um navio que manobrava para atracar precisou aguardar cerca de 30 minutos para que a ação fosse concluída. Depois disso, a operação portuária seguiu normalmente.

Veja a nota na íntegra: Em nota, a Marinha informou que a pessoa que estava na embarcação, ao chegar à Capitania dos Portos, foi submetida à avaliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

"O tripulante encontrava-se em boas condições de saúde e passa bem. A embarcação foi reflutuada logo em seguida pelo TVV e a CPES informa que não há prejuízo para a navegação local.

As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas em Inquérito Administrativo instaurado pela Marinha do Brasil.

Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54.