Chuva no ES: tempo muda na Grande Vitória e há registros de alagamentos

O tempo virou na Grande Vitória e a chuva já atinge os municípios da Região Metropolitana. Na tarde desta terça-feira (22), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mudou a classificação de risco de chuvas volumosas no Estado para "alerta vermelho", com previsão de chuvas que podem chegar a 100 milímetros por dia.
Leitores de A Gazeta já relataram ruas alagadas em Cariacica. No bairro Vila Independência, Jean Salles fez um registro da Rua Emílio Chagas, onde mora, completamente tomada pela água. Segundo Jean, moradores de outros bairros disseram que a situação era a mesma.
"Aqui no bairro, quando chove, inunda tudo. A situação está complicada. Pelo que o pessoal está falando, em outros bairros também está assim. Um rapaz acabou de tentar passar aqui na rua de carro e bateu o motor", disse.
Também em Vila Indenpendência, Duda Barcellos relatou que a Rua das Mangueiras, onde mora, também ficou inundada. Ela disse que a chuva começou por volta das 17h30 e, às 18h20, o nível da água já havia abaixado, mas deixou um rastro de sujeira e lixo.
"A água veio de uma vez só na rua e veio levando tudo. Um carro inclusive desmontou, arrancou a frente. O motorista tentou atravessar, a frente dele desmontou por causa da força da água e ele deu marcha ré pra uma outra rua", disse.
No terminal de Campo Grande, em Cariacica, leitores de A Gazeta relataram que a chuva fez com que uma cachoeira de água caísse do teto. A Ceturb-ES confirmou a informação e, por meio de nota, explicou que uma equipe de manutenção já foi ao local para averiguar a situação e o reparo emergencial da calha será providenciado.
Moradores da Praia da Costa, em Vila Velha, relataram quedas frequentes de energia desde o começo das chuvas. A reportagem de A Gazeta demandou a EDP, que confirmou as informações dos moradores. A empresa ainda afirmou que as equipes já estão a caminho do local para restabelecer o sistema e apurar a causa.
Por volta das 20h, a EDP informou que um objeto que caiu na rede de energia causou a interrupção. A equipe já trabalha para restabelecer a luz no bairro.
Em Valparaíso, na Serra, Carlos Henrique Silveira enviou um vídeo que mostra o momento em que um transformador de energia explode, deixando o bairro inteiro sem luz. As imagens foram feitas por volta das 19h10 e, segundo Carlos, em alguns pontos do bairro, onde ainda chove bastante desde as 19h, a energia não voltou.
A reportagem de A Gazeta demandou a EDP, que afirmou que uma equipe está no local trabalhando para restabelecer a energia e apurar a causa da explosão. Por volta das 20h, a companhia informou que a energia no bairro foi 100% restabelecida.
O QUE DIZ A DEFESA CIVIL DE CADA MUNICÍPIO
Até as 18h35, a Defesa Civil de Cariacica informou que não foi acionada para ocorrências envolvendo chuva. A Defesa Civil da Serra, por sua vez, comunicou que não há informações de chuva forte no município.
Em Vila Velha, a Defesa Civil informou que a chuva começou no final da tarde desta terça (22), mas, até as 18h, ainda não houve acionamentos de alagamentos. O órgão ressaltou que está monitorando as condições climáticas em relação às chuvas no município e que, no bairro Vale Encantado, o pluviômetro indicou sete milímetros de chuva. Em outros bairros, segundo a Defesa Civil, os níveis são ainda mais baixos.
A Defesa Civil de Vitória relatou que, até o momento, não recebeu chamados de ocorrências de alagamentos ou inundações na Capital. O órgão comunicou que possui equipes de prontidão para atender a emergências 24 horas por dia e que o telefone de plantão é o (27) 98818-4432.
Já a Defesa Civil de Guarapari afirmou que ainda não foi acionada sobre nenhuma ocorrência no município, mas reforça que segue monitorando a situação das chuvas e pede que, em caso de alguma ocorrência, o órgão seja imediatamente acionado, através do telefone (27) 988422034 ou o Corpo de Bombeiros.