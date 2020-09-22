Chuva no ES: tempo muda na Grande Vitória e há registros de alagamentos

Céu escurece e tempo muda na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

O tempo virou na Grande Vitória e a chuva já atinge os municípios da Região Metropolitana. Na tarde desta terça-feira (22), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mudou a classificação de risco de chuvas volumosas no Estado para "alerta vermelho", com previsão de chuvas que podem chegar a 100 milímetros por dia.

A Gazeta já relataram ruas alagadas em Leitores dejá relataram ruas alagadas em Cariacica . No bairro Vila Independência, Jean Salles fez um registro da Rua Emílio Chagas, onde mora, completamente tomada pela água. Segundo Jean, moradores de outros bairros disseram que a situação era a mesma.

Rua Emílio Chagas, no bairro Vila Independência, em Cariacica, completamente alagada Crédito: Jean Salles

"Aqui no bairro, quando chove, inunda tudo. A situação está complicada. Pelo que o pessoal está falando, em outros bairros também está assim. Um rapaz acabou de tentar passar aqui na rua de carro e bateu o motor", disse.

Também em Vila Indenpendência, Duda Barcellos relatou que a Rua das Mangueiras, onde mora, também ficou inundada. Ela disse que a chuva começou por volta das 17h30 e, às 18h20, o nível da água já havia abaixado, mas deixou um rastro de sujeira e lixo.

"A água veio de uma vez só na rua e veio levando tudo. Um carro inclusive desmontou, arrancou a frente. O motorista tentou atravessar, a frente dele desmontou por causa da força da água e ele deu marcha ré pra uma outra rua", disse.

Your browser does not support the video tag.

No terminal de Campo Grande, em Cariacica, leitores de A Gazeta relataram que a chuva fez com que uma cachoeira de água caísse do teto. A Ceturb-ES confirmou a informação e, por meio de nota, explicou que uma equipe de manutenção já foi ao local para averiguar a situação e o reparo emergencial da calha será providenciado.

Your browser does not support the video tag.

Moradores da Praia da Costa, em Vila Velha, relataram quedas frequentes de energia desde o começo das chuvas. A reportagem de A Gazeta demandou a EDP, que confirmou as informações dos moradores. A empresa ainda afirmou que as equipes já estão a caminho do local para restabelecer o sistema e apurar a causa.

Por volta das 20h, a EDP informou que um objeto que caiu na rede de energia causou a interrupção. A equipe já trabalha para restabelecer a luz no bairro.

Your browser does not support the video tag.

Em Valparaíso, na Serra, Carlos Henrique Silveira enviou um vídeo que mostra o momento em que um transformador de energia explode, deixando o bairro inteiro sem luz. As imagens foram feitas por volta das 19h10 e, segundo Carlos, em alguns pontos do bairro, onde ainda chove bastante desde as 19h, a energia não voltou.

A reportagem de A Gazeta demandou a EDP, que afirmou que uma equipe está no local trabalhando para restabelecer a energia e apurar a causa da explosão. Por volta das 20h, a companhia informou que a energia no bairro foi 100% restabelecida.

Your browser does not support the video tag.

O QUE DIZ A DEFESA CIVIL DE CADA MUNICÍPIO

Até as 18h35, a Defesa Civil de Cariacica informou que não foi acionada para ocorrências envolvendo chuva. A Defesa Civil da Serra, por sua vez, comunicou que não há informações de chuva forte no município.

Em Vila Velha, a Defesa Civil informou que a chuva começou no final da tarde desta terça (22), mas, até as 18h, ainda não houve acionamentos de alagamentos. O órgão ressaltou que está monitorando as condições climáticas em relação às chuvas no município e que, no bairro Vale Encantado, o pluviômetro indicou sete milímetros de chuva. Em outros bairros, segundo a Defesa Civil, os níveis são ainda mais baixos.

A Defesa Civil de Vitória relatou que, até o momento, não recebeu chamados de ocorrências de alagamentos ou inundações na Capital. O órgão comunicou que possui equipes de prontidão para atender a emergências 24 horas por dia e que o telefone de plantão é o (27) 98818-4432.

Já a Defesa Civil de Guarapari afirmou que ainda não foi acionada sobre nenhuma ocorrência no município, mas reforça que segue monitorando a situação das chuvas e pede que, em caso de alguma ocorrência, o órgão seja imediatamente acionado, através do telefone (27) 988422034 ou o Corpo de Bombeiros.