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Temporais e chuva volumosa

Instituto emite alerta vermelho para chuva em 49 cidades do ES

Aviso é válido até às 10h de quarta-feira (22); Inmet aponta previsão de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia; veja as cidades sob alerta

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 17:21
As imagens mostram o céu nublado com chuva na Grande Vitória
Céu escurece e tempo muda na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mudou a classificação de risco na tarde desta terça-feira (22) para um alerta que tinha sido emitido pela manhã. Agora, o aviso é para chuvas fortes em 49 cidades do Espírito Santo. O grau de severidade também foi reclassificado, passando de "perigo" para "grande perigo" com alerta vermelho.
Instituto emite alerta vermelho para chuva em 49 cidades do ES
O aviso é válido até às 10h de quarta-feira (22) e o instituto aponta previsão de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. 
Há, ainda, segundo o Inmet, risco de grandes alagamentos e transbordamento de rios, além de deslizamentos de encostas em cidades com áreas de risco. O Instituto ainda faz orientações para a população:
  • Desliguem aparelhos elétricos, quadro geral de energia;
  • Observem alteração nas encostas;
  • Permaneçam em local abrigado;
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, protejam os pertences da água envoltos em sacos plásticos;
  • Obtenham mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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