O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mudou a classificação de risco na tarde desta terça-feira (22) para um alerta que tinha sido emitido pela manhã. Agora, o aviso é para chuvas fortes em 49 cidades do Espírito Santo. O grau de severidade também foi reclassificado, passando de "perigo" para "grande perigo" com alerta vermelho.
Instituto emite alerta vermelho para chuva em 49 cidades do ES
O aviso é válido até às 10h de quarta-feira (22) e o instituto aponta previsão de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia.
Há, ainda, segundo o Inmet, risco de grandes alagamentos e transbordamento de rios, além de deslizamentos de encostas em cidades com áreas de risco. O Instituto ainda faz orientações para a população:
- Desliguem aparelhos elétricos, quadro geral de energia;
- Observem alteração nas encostas;
- Permaneçam em local abrigado;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, protejam os pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenham mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).