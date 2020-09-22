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Grande Vitória e interior

Inmet alerta para perigo de chuva forte em 50 cidades do ES; veja lista

O alerta já está valendo e vai até as 10 horas desta quarta-feira (23). As cidades mencionadas na lista podem registrar entre 30 a 60 mm de chuva por hora com riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 10:59
Nuvens negras sobre Vitória
Nuvens negras sobre Vitória neta terça-feira (22) Crédito: Vitor Jubini
Inmet alerta para perigo de chuva forte em 50 cidades do ES; veja lista
A primavera promete começar com chuva em boa parte do Espírito Santo. Nesta terça-feira (22), primeiro dia da nova estação, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva forte para 50 municípios do Estado. A lista inclui cidades das regiões sul e noroeste do Espírito Santo, além da Grande Vitória.
O alerta já está valendo e vai até as 10 horas desta quarta-feira (23). As cidades mencionadas na lista podem registrar entre 30 a 60 mm de chuva por hora, ou o equivalente a 50 a 100 mm por dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.

MUNICÍPIOS EM ALERTA PARA CHUVA FORTE

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivácqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição do Castelo
  16. Divino São Lourenço
  17. Domingos Martins
  18. Fundão
  19. Guarapari
  20. Guaçuí
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Ibitirama
  24. Iconha
  25. Irupi
  26. Itaguaçu
  27. Itapemirim
  28. Itarana
  29. Iúna
  30. Jerônimo Monteiro
  31. João Neiva
  32. Laranja da Terra
  33. Marataízes
  34. Marechal Floriano
  35. Mimoso do Sul
  36. Muniz Freire
  37. Muqui
  38. Piúma
  39. Presidente Kennedy
  40. Rio Novo do Sul
  41. Santa Leopoldina
  42. Santa Maria de Jetibá
  43. Santa Teresa
  44. Serra
  45. São José do Calçado
  46. São Roque do Canaã
  47. Venda Nova do Imigrante
  48. Viana
  49. Vila Velha
  50. Vitória

QUARTA DE CHUVA EM TODO O ES

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo segue instável no Espírito Santo na quarta-feira (23). Muitas nuvens e chuva a qualquer hora por toda a metade sul do Estado, com possibilidade de trovoadas isoladas entre a Grande Vitória e no litoral sul capixaba. Variação de nuvens e chuva esparsa na metade norte do Estado.
Na Grande Vitória e nas regiões Sul e Serrana, muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Em Vitória, mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.
Já nas regiões Norte e Noroeste,  sol e chuva passageira em alguns momentos. No norte do Estado os termômetros devem variar entre 20 °C e 34 °C.

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