Inmet alerta para perigo de chuva forte em 50 cidades do ES; veja lista
A primavera promete começar com chuva em boa parte do Espírito Santo. Nesta terça-feira (22), primeiro dia da nova estação, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva forte para 50 municípios do Estado. A lista inclui cidades das regiões sul e noroeste do Espírito Santo, além da Grande Vitória.
O alerta já está valendo e vai até as 10 horas desta quarta-feira (23). As cidades mencionadas na lista podem registrar entre 30 a 60 mm de chuva por hora, ou o equivalente a 50 a 100 mm por dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.
MUNICÍPIOS EM ALERTA PARA CHUVA FORTE
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino São Lourenço
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
QUARTA DE CHUVA EM TODO O ES
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo segue instável no Espírito Santo na quarta-feira (23). Muitas nuvens e chuva a qualquer hora por toda a metade sul do Estado, com possibilidade de trovoadas isoladas entre a Grande Vitória e no litoral sul capixaba. Variação de nuvens e chuva esparsa na metade norte do Estado.
Na Grande Vitória e nas regiões Sul e Serrana, muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Em Vitória, mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.
Já nas regiões Norte e Noroeste, sol e chuva passageira em alguns momentos. No norte do Estado os termômetros devem variar entre 20 °C e 34 °C.