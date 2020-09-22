ES e MP pedem à Justiça suspensão de lei que liberou comércio em Colatina

Comércio no Centro de Colatina, no Noroeste do Estado Crédito: João Henrique Castro | A Gazeta

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e o governo do Estado entraram, nesta segunda-feira (21), com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade na Justiça, pedindo a suspensão imediata da lei que flexibilizou o funcionamento do comércio não essencial no município de Colatina , Noroeste do Estado. A Lei nº 6.732 foi aprovada em 25 de agosto e publicada nesta segunda (21) pelo município, após a Câmara Municipal ter rejeitado o veto do prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli.

Na ação, com pedido de liminar, o MPES e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) pedem que a lei seja declarada inconstitucional, por colocar em grave risco a ordem e a saúde públicas, extrapolando a competência do município. A legislação foi aprovada contrariando decretos estaduais, de acordo com a classificação do município que estava em risco moderado para a transmissão do novo coronavírus . A partir desta segunda-feira (21), Colatina passou ao risco baixo, com a liberação das atividades econômicas.

Segundo o MPES e a PGE, a lei apresenta vício de iniciativa, pois foi proposta pela Câmara Municipal em um tema que caberia ao Executivo. Não podemos permitir que os municípios, sobretudo por meio de leis com notórias inconstitucionalidades, adotem medidas que se contraponham às diretrizes sanitárias instituídas pelo Estado. É o Estado que tem a função constitucional de liderar esse processo. Além de pedir a correção dos vícios formais, ingressamos com a ação notadamente como forma de zelar pela saúde de todos que vivem no município de Colatina e no seu entorno, afirmou a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade.

O MPES também vai analisar a legalidade de um decreto assinado pelo prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, que liberou a retomada de todas as atividades econômicas na cidade a partir desta segunda (21). O prefeito divulgou a decisão nas redes sociais na última quinta-feira (17), afirmando que os números da Covid-19 no município indicavam a mudança para o baixo risco de transmissão da doença, o que justificaria a publicação "para que os comerciantes se preparassem para a reabertura".

Procurada, a Prefeitura de Colatina informou, por meio da assessoria de comunicação, que, em relação à lei, não irá intervir, pois, o prefeito já havia vetado a matéria, após a recomendação do MPES. Quanto ao decreto, informou que ele passou a valer apenas após o município passar ao risco baixo, portanto não contraria normas estaduais.

ENTENDA

A Lei Municipal nº 6.732, aprovada em 25 de agosto pela Câmara Municipal de Colatina, estabeleceu a flexibilização do horário de funcionamento do comércio não essencial, como bares e restaurantes, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16 horas ou das 16h às 22 horas. Aos sábados, domingos e feriados, pelo texto, o funcionamento seria permitido das 10h às 18 horas, com tolerância de 30 minutos para o encerramento das atividades.