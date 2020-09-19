O que fica liberado no ES com a maioria das cidades em risco baixo

Com a melhora no quadro da pandemia no Espírito Santo, quase todos os municípios capixabas entraram para o risco baixo para o coronavírus. Desta forma, boa parte das atividades econômicas e sociais está liberada em quase todo o Estado a partir de segunda-feira (21), mas ainda é preciso seguir regras de distanciamento social para evitar o contágio. O uso de máscaras também continua obrigatório em todos os municípios.
A Gazeta fez um apanhado das principais regras do governo do Estado para o funcionamento das atividades nos municípios de risco baixo (que abrange 75 cidades do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória) e nos de risco de moderado (que inclui apenas Ibatiba, Montanha e São José do Calçado). Não há cidades com risco alto no Espírito Santo.
A nova classificação é resultado da redução da taxa de ocupação dos leitos de UTI, que agora está em 47% das vagas prováveis para a Covid-19, na menor faixa de vulnerabilidade da matriz de risco, que varia de zero a 50%.
Somado a esse fator, a melhoria dos indicadores dos municípios diminuição da média móvel de óbitos e de casos ativos (pessoas que podem transmitir a doença) e aumento da testagem dos moradores contribuiu para o mapa do Espírito Santo mudar de cor. Confira o que funciona e quais as regras em seu município:
EVENTOS SOCIAIS
Nos 75 municípios em risco baixo, as lojas de rua podem funcionar sem restrição de horário. Entretanto, devem atender apenas um cliente por 10m². O distanciamento social em filas e uso de máscaras também continua obrigatório. Já nas cidades com risco moderado, o comércio pode funcionar por seis horas diárias, não podendo estar aberto após as 18h.
Funcionamento sem restrição de dia e horário nas cidades de risco baixo, mas com 50% da ocupação. Já nos municípios de risco moderado, os centros comerciais podem abrir de segunda a sábado, de 12h às 20h.
As academias podem funcionar sem restrição de horário e sem agendamento prévio de alunos nas cidades com risco baixo e moderado. As atividades aeróbicas também estão liberadas, mas mantendo o distanciamento social. Nos municípios de risco baixo, também está autorizado a prática de pilates para maiores de 60 anos e prática de atividades coletivas aeróbicas em locais abertos sem público.
Funcionamento de bares e restaurantes sem restrições de horários e dias da semana em cidades de risco baixo. Mas é preciso respeitar o distanciamento social e a presença de um cliente a cada 10m². Nas três cidades de risco moderado, os bares não podem abrir e os restaurantes funcionam só até as 18h.
Os parques estão com o funcionamento liberado em cidades de risco baixo e moderado. Nos municípios de risco baixo, a abertura pode ocorrer, inclusive, aos finais de semana.
Os cinemas continuam fechados em todo o Espírito Santo. Eles podem funcionar apenas no formato drive-in
Boates e casas de shows também seguem com o funcionamento suspenso em todo o Espírito Santo.
O governo do Estado libera, a partir da próxima segunda-feira (21), eventos sociais com no máximo 100 convidados para eventos de público adulto, mas o uso das pistas de dança vai continuar proibido. As mesas deverão se manter posicionadas com, no mínimo, 2 metros de distância umas das outras. As regras detalhadas devem ser divulgadas ainda neste sábado (19).