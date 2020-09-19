O que fica liberado no ES com a maioria das cidades em risco baixo

EVENTOS SOCIAIS

Nos 75 municípios em risco baixo, as lojas de rua podem funcionar sem restrição de horário. Entretanto, devem atender apenas um cliente por 10m². O distanciamento social em filas e uso de máscaras também continua obrigatório. Já nas cidades com risco moderado, o comércio pode funcionar por seis horas diárias, não podendo estar aberto após as 18h.

Funcionamento sem restrição de dia e horário nas cidades de risco baixo, mas com 50% da ocupação. Já nos municípios de risco moderado, os centros comerciais podem abrir de segunda a sábado, de 12h às 20h.

As academias podem funcionar sem restrição de horário e sem agendamento prévio de alunos nas cidades com risco baixo e moderado. As atividades aeróbicas também estão liberadas, mas mantendo o distanciamento social. Nos municípios de risco baixo, também está autorizado a prática de pilates para maiores de 60 anos e prática de atividades coletivas aeróbicas em locais abertos sem público.

Funcionamento de bares e restaurantes sem restrições de horários e dias da semana em cidades de risco baixo. Mas é preciso respeitar o distanciamento social e a presença de um cliente a cada 10m². Nas três cidades de risco moderado, os bares não podem abrir e os restaurantes funcionam só até as 18h.

Os parques estão com o funcionamento liberado em cidades de risco baixo e moderado. Nos municípios de risco baixo, a abertura pode ocorrer, inclusive, aos finais de semana.

Os cinemas continuam fechados em todo o Espírito Santo. Eles podem funcionar apenas no formato drive-in

Boates e casas de shows também seguem com o funcionamento suspenso em todo o Espírito Santo.