Operação flagra aglomeração em bares de Cariacica e Viana

Operação ES Integrado fiscalizou bares de Cariacica e Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Operação ES Integrado, que aconteceu na noite desta sexta-feira (18), fiscalizou locais nos municípios de Cariacica Viana como forma de reduzir a violência nessas regiões.

Apesar do foco da operação não ser o combate a pandemia do novo coronavírus , de acordo com a polícia, em muitos locais havia aglomeração de pessoas e quase todo mundo estava sem máscara.

Em Viana, a operação ficou concentrada no bairro Marcílio de Noronha. Os policiais passaram por vários bares e revistaram clientes, enquanto a prefeitura fiscalizou os estabelecimentos.

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Em um bar, foi encontrada uma pequena quantidade de droga. Em outro estabelecimento, um homem de 23 anos portava maconha. Ele já tinha uma passagem por roubo e acabou preso.

A operação também aconteceu em bairros de Cariacica. Quatro máquinas caça níqueis foram apreendidas em um bar no município.

Em outro estabelecimento, foram encontradas mercadorias vendidas de forma irregular. Salgadinhos estavam vencidos desde o mês de junho e havia doces que venceram há um ano.

A prefeitura disse que o estabelecimento estava registrado como distribuidora de bebidas, mas funcionava como bar, e que o local seria interditado. O dono não quis falar.