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Fiscalização

Operação flagra aglomeração em bares de Cariacica e Viana

Policiais prenderam uma pessoa, apreenderam drogas e mercadorias vencidas. Quatro máquinas caça níqueis foram apreendidas em um bar em Cariacica

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 11:11
Operação ES Integrado fiscalizou bares de Cariacica e Viana
Operação ES Integrado fiscalizou bares de Cariacica e Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Operação ES Integrado, que aconteceu na noite desta sexta-feira (18), fiscalizou locais nos municípios de Cariacica e Viana como forma de reduzir a violência nessas regiões.
Apesar do foco da operação não ser o combate a pandemia do novo coronavírus, de acordo com a polícia, em muitos locais havia aglomeração de pessoas e quase todo mundo estava sem máscara.
Em Viana, a operação ficou concentrada no bairro Marcílio de Noronha. Os policiais passaram por vários bares e revistaram clientes, enquanto a prefeitura fiscalizou os estabelecimentos.
Operação flagra aglomeração em bares de Cariacica e Viana
Em um bar, foi encontrada uma pequena quantidade de droga. Em outro estabelecimento, um homem de 23 anos portava maconha. Ele já tinha uma passagem por roubo e acabou preso.
A operação também aconteceu em bairros de Cariacica. Quatro máquinas caça níqueis foram apreendidas em um bar no município.
Em outro estabelecimento, foram encontradas mercadorias vendidas de forma irregular. Salgadinhos estavam vencidos desde o mês de junho e havia doces que venceram há um ano.
A prefeitura disse que o estabelecimento estava registrado como distribuidora de bebidas, mas funcionava como bar, e que o local seria interditado. O dono não quis falar.
Com informações do G1ES

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