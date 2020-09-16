Câmara de Colatina derruba veto à lei que flexibiliza abertura do comércio

O veto foi derrubado na reunião de segunda-feira (14). Segundo o presidente da Câmara e autor do projeto, Eliesio Braz Bolzani (Progressistas), a prefeitura precisa analisar a situação até a próxima sexta-feira (18), antes que a lei seja promulgada.

A Reportagem de A Gazeta procurou o MPES e o Governo do Estado, mas os órgãos não se manifestaram até a publicação da matéria.

O Projeto Lei nº 86/2020 foi aprovado no dia 25 de agosto pela Câmara Municipal de Colatina. A medida estabelece a flexibilização do horário de funcionamento do comércio não essencial, como bares e restaurantes, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16 horas ou das 16h às 22 horas. Aos sábados, domingos e feriados, pelo texto, o funcionamento seria permitido das 10h às 18 horas, com tolerância de 30 minutos para o encerramento das atividades.